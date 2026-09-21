El joven de 22 años que está procesado por la muerte de Teo Vázquez volvió a ser detenido en Roca, esta vez después de un llamado por un episodio de violencia de género en el que una joven fue encontrada herida y en estado de shock. La Policía informó que había sido sacada por la fuerza hacia la vereda, que Lautaro Hernán Lobos regresó al lugar y que fue detenido tras resistirse a los efectivos. Durante el cacheo le encontraron un cuchillo. El episodio quedó bajo investigación de la Justicia provincial, mientras que el antecedente por la muerte de Teo continúa en la Justicia Federal.

La intervención comenzó durante la noche del sábado, cuando un llamado alertó sobre una situación de violencia de género. Al llegar los efectivos de la Comisaría 3°, encontraron a la joven en una situación que llamó inmediatamente la atención: estaba herida y tan afectada por lo ocurrido que no podía mantener un diálogo con los policías.

Mientras personal del SIARME comenzó a asistirla, dos vecinas aportaron los primeros datos sobre la secuencia. Según relataron, momentos antes habían visto cómo Lobos sacaba a la mujer por la fuerza hacia la vereda. Todavía no estaba incorporada la versión de la víctima, que se encontraba en estado de shock, por lo que esos testimonios quedaron como uno de los primeros elementos para reconstruir lo ocurrido.

Pero la situación no terminó allí. Al rato, el agresor regresó al lugar. Los policías intervinieron y lograron reducirlo, aunque, de acuerdo con el informe del procedimiento, opuso una fuerte resistencia durante la detención.

Después llegó otro dato que complicó todavía más el escenario: durante el cacheo los efectivos encontraron un cuchillo entre sus pertenencias y lo secuestraron. La joven presentaba un corte en una de sus piernas. Esa circunstancia deberá ser determinada por las pericias y por la investigación judicial.

El joven fue trasladado a la Comisaría 3° y quedó a disposición de la Justicia. Las actuaciones fueron iniciadas por lesiones calificadas agravadas en contexto de género, atentado y resistencia a la autoridad. En las próximas horas deberá definirse su situación procesal por este nuevo episodio.

El antecedente de Teo Vázquez

El dato que transforma esta nueva detención en un caso de particular interés judicial es quién es el detenido. Se trata del mismo joven que actualmente está procesado por la Justicia Federal en la causa que investiga la muerte del nieto de Aurelio Vázquez, el histórico dirigente docente de Rio Negro, ocurrida el 31 de enero de 2024.

Mejor Informado siguió desde el primer día aquella investigación y los sucesivos cambios que atravesó una causa que comenzó con la muerte de Teo en un departamento de Roca y que, con el paso del tiempo, terminó poniendo al joven detenido nuevamente en el centro de la investigación.

En agosto pasado, el juez federal de General Roca, Hugo Greca, dictó el procesamiento del joven. Para el magistrado existen elementos suficientes, con el grado de probabilidad propio de esta etapa judicial, para sostener que habría sido quien suministró a Teo sustancias que, combinadas con alcohol, provocaron el cuadro que terminó con su muerte.

La acusación federal es particularmente grave: homicidio simple con dolo eventual y suministro gratuito de estupefacientes, además de falsificación de recetas médicas y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Las pericias toxicológicas incorporadas a la causa detectaron etanol, codeína y tramadol, mientras que la resolución judicial vinculó la combinación de alcohol y opioides con una depresión respiratoria que derivó en el desenlace fatal.

Sin embargo, hay una diferencia que resulta fundamental: estar procesado no significa estar condenado. La causa por la muerte de Teo continúa su trámite en la Justicia Federal y el procesamiento fue dictado sin prisión preventiva, aunque con restricciones y un embargo sobre sus bienes por 20 millones de pesos.