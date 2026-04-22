Fue una madrugada de espanto, de esas que no se olvidan más. En la toma Santa Evita de Fernández Oro, una mujer dormía cuando el infierno le pateó la puerta. Eran cerca de las dos de la mañana del 14 de abril cuando varios intrusos irrumpieron en su casa sin aviso y con armas en la mano.

El primero en entrar llevaba una escopeta, detrás, dos mujeres. Mientras ellas la golpeaban sin piedad, el hombre revolvía todo y exigía plata. La escena era caótica, violenta, desesperante. Pero no estaban solos: al poco tiempo llegaron más personas, y uno de ellos tenía una pistola. La víctima lo reconoció.

La situación escaló a un nivel brutal. Los atacantes rociaron la casa con combustible y la prendieron fuego con la mujer adentro. Las llamas empezaron a trepar mientras el humo lo invadía todo. La mujer intentó escapar, pero no la dejaron. La golpearon y la obligaron a quedarse mientras el fuego avanzaba. Afuera, un vecino intentó ayudar y también fue atacado. En medio del caos, uno de los agresores le apuntó y gatilló dos veces. No salió el disparo.

Ese momento de distracción fue la única ventana. La víctima aprovechó y logró huir. Salió como pudo, dejando atrás su casa consumida por las llamas. Antes de escapar, uno de los agresores todavía tuvo tiempo de robar un equipo de música. Después se supo que lo tenía en su casa.

Días después, el 21 de abril, la historia sumó otro capítulo. Durante allanamientos en el barrio Puente Madera, la Policía encontró armas en las viviendas de los sospechosos: una pistola y un revólver.

Hoy en una audiencia en Cipolletti, la fiscalía contó todo lo que pasó. Los dos acusados quedaron formalmente señalados como autores del ataque. A uno le achacan también haber intentado matar al vecino y haberlo amenazado. Al otro, el robo con arma. La jueza no dudó: ordenó que ambos sigan detenidos por cuatro meses mientras se investiga el caso.