Una madrugada movida se vivió en Fernández Oro este domingo, donde efectivos de la Comisaría 26 protagonizaron dos intervenciones consecutivas que derivaron en el secuestro de motocicletas y la demora de un joven conductor que realizaba maniobras peligrosas en la vía pública.

El primero de los procedimientos ocurrió alrededor de las 3:40, durante recorridas preventivas realizadas por personal policial en la intersección de calles Roca y Chile. Allí, los uniformados observaron una motocicleta roja detenida en la vía pública y decidieron acercarse para identificar a su conductor.

Intentó escapar y abandonó la moto

Al advertir la presencia policial, el motociclista intentó huir realizando un giro en “U”, pero el vehículo se apagó repentinamente. En ese momento, los efectivos intentaron identificarlo, aunque el hombre abandonó la moto y escapó corriendo hacia el sector este, logrando darse a la fuga.

Tras verificar los datos del rodado, una Rouser 200 cc, los policías detectaron irregularidades en la patente colocada. La inspección confirmó además que el número de motor coincidía con un pedido de secuestro vigente emitido por una unidad policial de Neuquén en el marco de una causa por robo.

La motocicleta fue trasladada a la dependencia policial en calidad de secuestro, con apoyo de otro móvil, ya que presentaba el cable de embrague cortado y no podía circular.

Maniobras peligrosas frente al patrullero

Minutos más tarde, cerca de las 4:05, otro móvil intervino en inmediaciones de la plaza María Elena Walsh tras detectar a un motociclista que circulaba realizando maniobras peligrosas.

Según informaron fuentes policiales, el conductor pasó a alta velocidad junto al patrullero y realizó un “caballito”, desplazándose sobre una sola rueda. Aunque los efectivos intentaron disuadirlo mediante señales lumínicas y sonoras, el joven regresó poco después y repitió la maniobra, acelerando el rodado al máximo de revoluciones frente al móvil policial.

Finalmente, la motocicleta se apagó y el conductor fue demorado en el lugar.

Sin documentación y moto secuestrada

El joven, mayor de edad, no contaba con documentación que acreditara su identidad al momento del procedimiento, por lo que fue trasladado a la unidad policial en el marco del artículo 11 inciso A de la Ley 5184.

El rodado, una Honda GLH 150 cc sin dominio colocado, fue secuestrado de manera contravencional mediante acta de infracción.

Desde la Comisaría 26 destacaron que los operativos preventivos y controles vehiculares continuarán desarrollándose en distintos sectores de Fernández Oro con el objetivo de reforzar la seguridad y prevenir delitos