La Fiscalía pidió nueve años de prisión efectiva para Hugo Jara, el experiodista de LU19 de Cipolletti declarado culpable de abuso sexual con acceso carnal reiterado contra un niño, agravado por su condición de guardador. Sin embargo, el juez Guillermo Baquero Lazcano rechazó colocarle una tobillera electrónica, pese a que el Ministerio Público Fiscal (MPF) advirtió sobre un posible riesgo de fuga ante la expectativa de una condena de cumplimiento efectivo. La sentencia integral se conocerá el próximo viernes 6 de noviembre.

Cómo fue la audiencia de cesura

La audiencia de cesura se realizó este viernes y tuvo un dato particular: la defensa particular adhirió al pedido de nueve años de prisión formulado por la fiscal Rocío Guiñazú. No hubo discusión entre las partes sobre el monto de pena solicitado. La controversia apareció cuando llegó el momento de definir cómo debía transitar el condenado el tiempo que resta hasta que la sentencia quede firme.

En ese punto, la fiscal planteó que la situación había cambiado sustancialmente después del veredicto de culpabilidad y de la formalización del pedido de una pena efectiva. Hasta ahora, Jara cumplía pautas de conducta, pero para la acusación la posibilidad concreta de pasar varios años en prisión podía modificar su comportamiento y generar riesgos procesales.

Qué pasó con la tobillera electrónica

"Esta pena puede generar una situación especial en el condenado", sostuvo Guiñazú ante el tribunal. La representante del Ministerio Público puso el acento en el peligro de fuga y señaló que el hombre tiene un arraigo precario en la zona. Por eso, pidió mantener las restricciones vigentes y sumar un dispositivo de monitoreo electrónico.

El planteo contemplaba que Jara pudiera desplazarse únicamente entre su domicilio y sus lugares de trabajo, con seguimiento mediante una tobillera electrónica. La defensora de Menores, Alicia Merino, acompañó la postura de la Fiscalía y respaldó tanto la continuidad de las medidas cautelares como la incorporación del dispositivo.

Sin embargo, la defensa particular se opuso. El abogado argumentó que su representado siempre estuvo a derecho durante el proceso judicial y que nunca había demostrado intención de eludir a la Justicia. También sostuvo que la tobillera podía ocasionarle complicaciones en su actividad laboral y adelantó que impugnarán la sentencia ante una instancia superior.

Finalmente, el presidente del tribunal colegiado, el juez Guillermo Baquero Lazcano, resolvió prorrogar las medidas cautelares que ya pesaban sobre el condenado, pero rechazó colocarle la tobillera electrónica. Consideró que la imposición del dispositivo resultaría arbitraria porque Jara había demostrado apego al proceso y que la medida podía ocasionarle trastornos en el ámbito laboral.

De esta manera, el pedido de la Fiscalía quedó parcialmente aceptado: continuarán las restricciones judiciales, pero sin el monitoreo electrónico que pretendía incorporar la acusación. La decisión se conoció en una audiencia que dejó planteada una discusión sobre los riesgos procesales mientras todavía resta completar formalmente el fallo.

Un veredicto que sacudió a Cipolletti

El caso había tenido uno de sus momentos decisivos el pasado 8 de octubre, cuando el tribunal colegiado declaró por unanimidad la responsabilidad penal de Hugo Jara por el delito de abuso sexual con acceso carnal reiterado, agravado por su condición de guardador de hecho.

El fallo llegó después de cinco jornadas de juicio oral, durante las cuales declararon cerca de treinta personas. Entre los testimonios escuchados hubo profesionales de la salud, especialistas e integrantes del entorno de la víctima y del acusado. El debate se desarrolló bajo reserva para proteger la identidad del niño.

La acusación estuvo sostenida por el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna, la fiscal Rocío Guiñazú y la defensora de Menores Alicia Merino. Los jueces consideraron probada la responsabilidad penal del acusado y dejaron abierta la instancia de cesura para establecer la sanción correspondiente.

Ahora, con el pedido de nueve años de prisión efectiva sobre la mesa y la defensa anticipando una impugnación, todas las miradas están puestas en la resolución integral. El próximo viernes 6 de noviembre, a las 10, el tribunal dará a conocer los fundamentos y la pena que deberá cumplir Jara.

La causa, que comenzó a investigarse en 2023 y tuvo una fuerte repercusión pública por la trayectoria periodística del acusado, entra así en una nueva instancia. En mayo de ese año, el padre de la víctima ingresó de manera violenta al edificio de calle Roca de Cipolletti, donde funciona AM 690 La Voz del Comahue y la FM Comahue, todas integrantes del conglomerados de medios estatales de la provincia de Río Negro. El hombre estaba dispuesto a hacer justicia por mano propia contra un conocido periodista y movilero de la emisora. Ante el escándalo, se debió pedir asistencia policial, que incluso montó una guardia en la puerta para que la situación no pase a mayores. En ese momento el caso se hizo público y generó una enorme repercusión.

La declaración de culpabilidad ya fue dictada; ahora resta conocer la sanción definitiva y cómo continuará el proceso judicial.