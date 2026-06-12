Christian Lopes asumió como rector de la UNCo y convocó a una universidad “unida, alerta y movilizada”

La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) inició un nuevo ciclo con la asunción de Christian Lopes como rector y Lorena Higuera como vicerrectora, quienes reemplazan a Beatriz Gentile y Paul Osovnikar, respectivamente. La ceremonia se llevó a cabo en el Aula Magna y reunió a autoridades académicas, políticas y judiciales de la región. Los gobernadores de Río Negro, Alberto Weretilneck, y de Neuquén, Rolando Figueroa, enviaron mensajes de salutación para la ocasión.

En su primer discurso, Lopes destacó la importancia de la unidad y el compromiso de toda la comunidad universitaria: “La universidad nos necesita unidos, inteligentes, alertas y movilizados”. Además, agregó: “Hago un llamado ferviente e histórico al trabajo conjunto” y convocó “al diálogo constructivo entre todos los claustros”.

Christian Lopes y Lorena Higuera asumieron la conducción de la UNCo para el período 2026-2030.

El rector sostuvo que junto a Higuera trabajarán para que la UNCo “siga siendo un faro en la región para nuestros jóvenes, para nuestros investigadores y para la sociedad toda que la siente propia y la defiende siempre”.

Asimismo, afirmó que se consolidarán “los espacios de diálogo con gobiernos provinciales y municipales que, entre otras cosas, nos permitieron llegar durante estos últimos años a lugares donde la Universidad no había llegado”, en referencia a los nodos en la Línea Sur rionegrina y la sede en Chos Malal, entre otras ampliaciones territoriales alcanzadas en los últimos cuatro años. Desde este enlace se puede acceder al discurso completo del rector Lopes.

Mensaje de la rectora saliente

Beatriz Gentile, la rectora saliente, ofreció su último mensaje recordando que la Universidad “sigue siendo el último bastión del Estado de Bienestar”. Subrayó que “estudiando se puede lograr el ascenso social, la inclusión y un mejor bienestar, está probado en más de 150 años de educación pública; ahora que lo mismo se logra trabajando en una aplicación, está por verse”.

Beatriz Gentile se despidió de la comunidad universitaria tras cuatro años de gestión.

Gentile agradeció a toda la comunidad del Comahue, mencionando a los cuatro claustros que la conforman: “a sus estudiantes, no docentes, docentes y graduados; a la sociedad neuquina y rionegrina que caminó con nosotros y que no dejó de abrazarnos en cada paso que dimos”. En un emotivo pasaje, recordó a “nuestras Doctoras honoris causa Lolin Rigoni, Ines Ragni y Noemí Labrune. Nuestras Madres de Plaza de Mayo y nuestra incondicional Noe. Ellas partieron en el transcurso de estos cuatro años de gestión”. En este enlace se puede acceder al mensaje completo.

Autoridades presentes y saludos oficiales

La ceremonia contó con la participación de la rectora mandato cumplido Teresa Vega; el rector mandato cumplido Gustavo Crisafulli; el rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Francisco Marull; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, Gustavo Mazieres; la intendenta de General Roca, María Emilia Soria; y el intendente de General Godoy, Albino Garrone.

También estuvieron presentes la secretaria de la Jefatura de Gabinete de la municipalidad de Neuquén, María Pasqualini; la diputada nacional mandato cumplido Graciela Landriscini; la diputada nacional por Río Negro Adriana Serquis y el diputado nacional Marcelo Mango; la diputada provincial de Neuquén Lorena Parrilli y el diputado provincial Darío Peralta; y la subsecretaria de Cultura y Educación del municipio de Cutral Co, Cintya Ferrerya Mesa.



