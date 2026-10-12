La crisis del turismo de Río Negro sumó un nuevo capítulo y esta vez golpeó directamente a la conducción de la Agencia de Turismo de Río Negro (ATUR). Diego Piquín presentó su renuncia y dejará el cargo el próximo 30 de noviembre, en una decisión que vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento del organismo creado para impulsar la promoción turística provincial. El alejamiento se conoció en plena actividad de Bariloche a la Carta y cuando empieza a definirse la estrategia para la temporada de verano.

Piquín comunicó su decisión durante una reunión del directorio realizada el viernes 9 de octubre. Oficialmente, el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, señaló que el funcionario adujo motivos personales. Sin embargo, distintas publicaciones periodísticas mencionaron el desgaste, las trabas administrativas y la falta de autonomía efectiva como factores que habrían complicado su gestión. El funcionario seguirá al frente de la agencia durante la transición, mientras crece la incertidumbre sobre quién ocupará su lugar.

Uno de los principales cuestionamientos apunta al corazón del proyecto: la ATUR fue creada para darle mayor agilidad a la promoción turística, con participación pública y privada, pero no habría conseguido funcionar con la independencia que se esperaba. Según publicó Bache3000, las dificultades para resolver trámites y la falta de conducción política profundizaron el desgaste. Entre las frases atribuidas a fuentes vinculadas al organismo apareció una que resume el malestar: “No hubo nunca conducción política”.

La situación también expuso diferencias dentro de la estructura turística provincial. La relación entre la agencia y la Secretaría de Turismo quedó en el centro de las dificultades de coordinación, en un contexto de cambios en la organización del área durante la gestión del gobernador Alberto Weretilneck. Además, la gestión de Piquín había recibido cuestionamientos de intendentes de la costa atlántica, entre ellos los de Viedma, San Antonio Oeste y Sierra Grande.

El malestar no se limita a los despachos. Trabajadores de la Secretaría de Turismo presentaron el 21 de septiembre una nota ante Banacloy, con copia al gobernador y a los gremios ATE y UPCN, para pedir precisiones sobre la estructura vigente, las competencias de cada organismo y el destino de los recursos públicos. También plantearon preocupación por la situación laboral, los adicionales salariales y las funciones del personal técnico.

Desde el Gobierno, Banacloy insistió en que la decisión de Piquín responde a razones personales. “Las explicaciones de por qué se va las tiene que dar él, no yo”, sostuvo el ministro al ser consultado por la salida. También reconoció que la noticia lo tomó por sorpresa. La secretaria de Turismo provincial, María Sol Canalda, también lamentó el alejamiento del director ejecutivo. “Diego era un gran valor y es una pérdida lamentable, pero respetamos su decisión”, expresó.

Ahora, la gran incógnita es quién tomará las riendas de la ATUR y si el Gobierno provincial conseguirá resolver los problemas que atraviesan su funcionamiento. La renuncia de Piquín llega en un momento sensible para el turismo rionegrino, con la temporada de verano en el horizonte y la necesidad de coordinar la promoción de destinos de la cordillera, la costa, la estepa y los valles.