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Policiales

Oeste neuquino: demoraron a un hombre con pedido de captura que circulaba en una camioneta robada

El hombre quedó demorado por decisión de la Justicia y se ordenaron las diligencias correspondientes en cuanto al sujeto y la camioneta.

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Por Redacción Mejor Informado
Lunes, 22 de junio de 2026 a las 13:59
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En el marco de tareas de campo desarrolladas por personal de la Oficina de Investigaciones Zona Oeste, se concretó la demora de un hombre que registraba pedido de captura vigente. Además recuperaron una camioneta que poseía pedido de secuestro en una causa por robo.

El procedimiento inició cuando los efectivos detectaron una camioneta Ford Ranger sobre la vía pública y constataron que el vehículo presentaba requerimiento judicial vigente por parte de la Fiscalía de Robos y Hurtos, en el marco de actuaciones iniciadas por la Comisaría 21°.

Allí los uniformados identificaron a un hombre vinculado a la causa, sobre quien también pesaba un pedido de captura vigente dispuesto por la Justicia en una investigación por encubrimiento.

Tras mantener comunicación con la fiscal del caso, ordenó la demora del sujeto y la realización de las diligencias judiciales correspondientes.

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