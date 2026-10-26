La Policía de Neuquén demoró a un hombre de 52 años que escapó de un intento de identificación y fue interceptado con una pistola calibre 9 milímetros en su camioneta. El procedimiento se realizó el domingo 25 de octubre, cerca de las 21:40, en inmediaciones de las calles Cinco y Collón Cura, en la zona oeste de la ciudad de Neuquén.

Durante la intervención, los efectivos secuestraron el arma y, posteriormente, un cargador con siete cartuchos calibre 9 milímetros que el hombre llevaba entre sus prendas. Además, el test de alcoholemia realizado por personal de Tránsito de la Policía arrojó un resultado positivo de 1,90 gramos de alcohol por litro de sangre.

Por disposición de la Fiscalía de Actuación Genérica, el vehículo quedó bajo custodia policial a la espera de una requisa judicial. Las diligencias continúan para determinar las circunstancias del episodio y establecer si existe una vinculación entre la camioneta y las detonaciones que motivaron el operativo.

Cómo comenzó el procedimiento policial

El operativo se inició cuando efectivos de la Comisaría 21° realizaban tareas preventivas y localizaron una camioneta presuntamente involucrada en detonaciones de arma de fuego.

Cuando los policías intentaron identificar al conductor de una camioneta Toyota Hilux, el hombre se dio a la fuga. La persecución terminó en inmediaciones de las calles Cinco y Collón Cura, donde lograron interceptarlo.

Durante el procedimiento, que contó con la colaboración de personal de Tránsito de la Policía de Neuquén, los efectivos observaron una pistola calibre 9 milímetros en el interior del vehículo

El sospechoso llevaba una pistola 9 milímetros, municiones y el test de alcoholemia a arrojó una resultado de 1,9 g/l de alcohol en sangre - Foto: Policía del Neuquén .

Qué secuestró la Policía de Neuquén en el Oeste neuquino

Tras la intervención inicial, el procedimiento continuó en la Comisaría 3°, donde se secuestró un cargador con siete cartuchos del mismo calibre que el hombre llevaba entre sus prendas.

Los elementos quedaron a disposición de la investigación judicial. La información disponible no precisa la marca del arma, si tenía autorización de tenencia o portación ni si se determinó que hubiera sido utilizada en las detonaciones denunciadas.

La pistola 9 milímetros que el sospechoso llevaba en el interior de la camioneta - Foto: Policía del Neuquén

1,90 g/l de alcohol en sangre, arma y municiones

Otro de los datos relevantes del procedimiento fue el resultado del control de alcoholemia practicado por personal de Tránsito Policial: 1,90 gramos de alcohol por litro de sangre. El dato se suma a la fuga ante el intento de identificación y al hallazgo del arma de fuego y municiones.

Qué se sabe de la investigación judicial

La Fiscalía de Actuación Genérica dispuso que la camioneta permaneciera bajo custodia policial hasta que se realizara la correspondiente requisa judicial. Esa medida permitirá avanzar en la inspección del vehículo y en la búsqueda de elementos que puedan contribuir a esclarecer el hecho. La investigación deberá determinar, además, las circunstancias en las que el hombre llevaba el arma y los cartuchos, y si existe alguna relación entre esos elementos y el episodio que motivó la intervención policial.

Por ahora, el caso continúa bajo investigación. Se esperan precisiones oficiales sobre el resultado de la requisa, la situación procesal del hombre y las medidas que disponga la Fiscalía.