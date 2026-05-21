Luego de realizada la audiencia donde definieron que el profesor de fútbol acusado por diversos delitos contra la integridad sexual de chicos del club Unión Vecinal continuará detenido, desde fiscalía brindaron detalles del estado actual de la investigación.

La asistente letrada Cecilia Sabatte, de la Fiscalía de violencia contra las mujeres, diversidades y delitos sexuales destacó en diálogo con Entretiempo por AM550 que "de marzo a hoy ya se realizaron algunas cámaras Gesell y se pudo establecer que hay más víctimas".

"En ese tiempo, junto con la Defensoría de los Derechos del Niño, se entrevistó a otros niños y familias que podrían ser víctimas o testigos. Eso se irá delimitando a medida que presten declaración" explicó la integrante del Ministerio Público Fiscal. Sabatte indicó que "todavía no se formularon cargos respecto de todos esos hechos, pero sí hay más víctimas".

La asistente letrada Cecilia Sabatte indicó que pedirán una audiencia para ampliar la formulación de cargos.

En un proceso que describen como "muy complejo", desde la fiscalía señalaron que las próximas cámaras Gesell podrían permitir identificar nuevas víctimas o testigos. Resaltaron que el Servicio de Atención a las Víctimas acompaña a las familias.

Encontraron material pornográfico en los dispositivos del entrenador

Sabatte detalló que cuentan con 54 elementos de prueba digital, entre celulares, dispositivos de almacenamiento, computadoras y notebooks. "Hasta el momento se procesó aproximadamente un 15% de ese material, queda todavía mucho trabajo por parte del gabinete de pericias informáticas del Poder Judicial" aclaró.

A pesar del trabajo que falta, la representante de la fiscalía adelantó que encontraron fotografías "que coinciden con las descripciones realizadas por las víctimas respecto al intercambio de imágenes con esta persona, son 431 imágenes de contenido pornográfico". Con esos indicios, deberán realizar un análisis integral para determinar la relación entre los relatos y el material hallado. "Esto robustece la investigación, y también están pendientes las pericias psicológicas a las víctimas" resaltó.

La franja etaria de las víctimas va de los 14 a los 16 años. "Respecto de las fotografías halladas, entendemos preliminarmente que serían compatibles con el contenido mencionado por los chicos. Eso no quita que pueda existir también otro tipo de material pornográfico de adultos", precisó Sabatte.

"Si la pregunta es si hay imágenes como las que describieron los chicos en Cámara Gesell, la respuesta es sí. Ahora, confirmar hoy que esas imágenes pertenecen específicamente a tal o cual víctima es algo que todavía debe cotejarse. Pero sí existen imágenes compatibles con las descripciones realizadas por los menores", concluyó.

Los próximos pasos en la causa

La asistente letrada Cecilia Sabatte indicó que "Ahora hay más víctimas respecto de las cuales todavía resta formular cargos, porque aún deben prestar declaración en Cámara Gesell. Una vez que eso ocurra, podremos delimitar mejor los hechos y determinar si existen más víctimas o testigos". Luego de esto, pedirán una nueva audiencia para ampliar la formulación de cargos con la totalidad de las víctimas. A esto se sumará también el material que surja del análisis del otro 85% del material digital secuestrado.

La entrevista completa: