La identidad de la mujer que murió atropellada sobre la Ruta Nacional 22, en cercanías de Plottier, se conoció este viernes. Se trata de una vecina de 78 años cuyo fallecimiento se produjo durante la mañana, en un sector ubicado entre esa localidad y Senillosa.

La mujer intentaba cruzar la calzada a la altura del kilómetro 1238, en inmediaciones de la calle Jáuregui Goicoa y del hospedaje Los Pioneros. El tramo donde se produjo el atropello no cuenta con senda peatonal ni semáforo. El automóvil involucrado fue un Volkswagen Virtus que circulaba en sentido este-oeste, hacia Senillosa.

La víctima fue identificada como Angélica María Gallardo, de 78 años. Personal médico del hospital local llegó al lugar para asistirla, pero constató que ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las lesiones.

La conductora intentó esquivar a la peatona

El vehículo era conducido por una mujer de 46 años, domiciliada en Plottier, quien habría realizado una maniobra para evitar el impacto, aunque no logró impedirlo. Tras el siniestro, se le practicó un test de alcoholemia que dio resultado negativo. La conductora quedó imputada en libertad, supeditada al avance de la causa.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Neuquén, personal de Tránsito, peritos en accidentología y un médico policial. Las tareas generaron complicaciones en la circulación mientras se desarrollaba el operativo y se realizaban las primeras actuaciones.

La Fiscalía ordenó peritar el automóvil

La Fiscalía de Homicidios intervino en la investigación y dispuso el secuestro del Volkswagen Virtus para realizar las pericias accidentológicas. Los estudios buscarán reconstruir la secuencia del impacto y establecer las circunstancias en las que se produjo el atropello.

La causa continúa en etapa de investigación para determinar cómo se desarrolló la maniobra y establecer las responsabilidades correspondientes.