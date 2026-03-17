Tras una investigación de más de dos meses, la Policía de Río Negro, a través de la Delegación de Toxicomanías y Leyes Especiales, logró desarticular un punto de venta de estupefacientes en el barrio Lavalle de la capital provincial. El operativo se concretó gracias a denuncias anónimas realizadas por vecinos a la línea gratuita 0800-333-4124 herramienta que permite aportar información de manera segura y confidencial.

El allanamiento permitió secuestrar cocaína fraccionada lista para la venta, balanzas de precisión utilizadas para el pesaje de la sustancia y varios teléfonos celulares vinculados a la comercialización ilegal. Como resultado, un hombre de 32 años fue imputado y la causa quedó bajo investigación de la Justicia Federal, que continuará con las actuaciones correspondientes.

Las autoridades destacaron la importancia de la participación ciudadana en este tipo de procedimientos. Las denuncias anónimas fueron clave para iniciar la investigación y reunir pruebas que derivaron en el cierre del punto de venta. Desde la fuerza provincial remarcaron que la línea 0800-333-4124 está disponible las 24 horas, y que cada aporte de la comunidad contribuye a combatir el narcotráfico y proteger la seguridad barrial.

El operativo se incluye en las políticas de prevención y control que lleva adelante la Policía de Río Negro, con el objetivo de reducir la circulación de drogas en los barrios y garantizar un entorno más seguro para las familias. La Delegación de Toxicomanías continuará con relevamientos y nuevas investigaciones