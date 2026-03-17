El fuerte temporal que se registró en las últimas horas provocó la caída de granizo en la zona de Valle Medio y generó daños en diversos esquemas productivos. Ante esta situación, el Gobierno de Río Negro activó relevamientos y confirmó el acompañamiento a cada productor afectado.

Técnicos del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo recorren las chacras para dimensionar el impacto en cultivos agrícolas, horticultura, producciones bajo invernadero y fruticultura. Las primeras evaluaciones indican daños en maíz, cebolla, hortalizas y en variedades de manzana que aún permanecían en las chacras.

El Gobernador Alberto Weretilneck aseguró que el Estado estará presente: “Cuando una tormenta golpea al trabajo de nuestros productores, el Estado tiene que estar presente. Por eso activamos de inmediato los relevamientos para dimensionar los daños y acompañar al sector”.

Por su parte, el ministro Carlos Banacloy expresó: “Nos duele profundamente lo ocurrido. Sabemos que detrás de cada producción hay años de esfuerzo, inversión y trabajo que pueden perderse en pocos minutos por el impacto de una tormenta”.

Las autoridades provinciales remarcaron que se seguirá de cerca la situación a medida que avancen los relevamientos en territorio, con el objetivo de garantizar asistencia y acompañamiento a los productores que sufrieron pérdidas.

El granizo, con piedras de gran tamaño, provocó daños severos en solo 15 minutos

El episodio de granizo, que se extendió por alrededor de 15 minutos, fue suficiente para dejar una huella de enorme magnitud en la región. La intensidad del fenómeno provocó importantes daños materiales y múltiples situaciones de riesgo: vehículos con severos destrozos en carrocerías y parabrisas, personas que circulaban en moto con lesiones por el impacto de las piedras y familias enteras que debieron correr a resguardarse de manera urgente. La violencia de la caída transformó calles y espacios abiertos en escenarios de emergencia, demostrando la fuerza del temporal y la vulnerabilidad de quienes quedaron expuestos.