En la noche del jueves se realizó un operativo preventivo de seguridad y control vehicular en General Enrique Godoy, que culminó con la retención de seis motos por diversas infracciones. Entre las irregularidades detectadas se encontraron circulación sin dominio colocado, falta de documentación obligatoria, ausencia de seguro y deficiencias en las condiciones de seguridad de los rodados.

El procedimiento fue dispuesto por la Jefatura de Zona II y ejecutado por personal de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) de Regina, junto a efectivos de la Comisaría 65°, con la colaboración de agentes de Tránsito Municipal. La acción se desarrolló en el contexto de tareas orientadas a la prevención del delito y al control de la vía pública, con el objetivo de garantizar la seguridad de los conductores y peatones.

Durante el operativo se verificó la documentación de los conductores y el estado de los vehículos, detectándose irregularidades que motivaron la retención de las motocicletas. Los agentes remarcaron que este tipo de acciones preventivas contribuye a reforzar la seguridad vial, desalentar conductas indebidas y reducir riesgos en la comunidad.

La intervención también permitió identificar situaciones de incumplimiento que ponen en riesgo tanto a quienes circulan en motocicletas como al resto de los usuarios de la vía pública. La ausencia de seguro, la falta de documentación y las deficiencias en las condiciones de seguridad de los rodados son factores que incrementan la vulnerabilidad de los conductores y generan un escenario de mayor exposición a accidentes.

Este tipo de controles vehiculares forman parte de una estrategia integral de prevención que busca ordenar el tránsito y garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes. La retención de seis motocicletas en una sola jornada refleja la magnitud de las irregularidades detectadas y la necesidad de sostener este tipo de operativos en la región.

La Policía de Río Negro y los agentes de tránsito municipal reiteraron la importancia de circular con la documentación en regla, contar con seguro vigente y mantener los vehículos en condiciones adecuadas. Estas medidas no solo responden a exigencias legales, sino que constituyen herramientas fundamentales para proteger la vida de los conductores y de la comunidad en su conjunto.