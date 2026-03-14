Personal de la División Antinarcóticos de Añelo desarticuló un presunto punto de venta de estupefacientes que funcionaba en esa localidad neuquina, en el marco de una investigación judicial iniciada a principios de febrero.

La causa se originó a partir de una denuncia anónima realizada mediante la aplicación “Neuquén Te Cuida”, que alertó sobre movimientos sospechosos en una vivienda señalada como posible lugar de comercialización de drogas.

Tras varios días de tareas de vigilancia, los investigadores detectaron movimientos compatibles con la venta de estupefacientes e identificaron a una pareja, de entre 23 y 28 años, como presuntos responsables de la actividad.

Allanamiento y secuestro de droga

Con la intervención de la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad, a cargo de la fiscal Silvia Moreira, se reunieron los elementos probatorios necesarios para solicitar una orden de allanamiento.

La medida fue autorizada por la Justicia y se ejecutó el 13 de marzo, en un procedimiento que se extendió por más de siete horas.

Durante el operativo se secuestraron:

78 gramos de clorhidrato de cocaína , valuados en aproximadamente $2.340.000

15 gramos de cannabis sativa , con un valor estimado de $225.000

Más de 100 envoltorios con drogas fraccionadas

Tres armas de fuego tipo revólver

19 municiones de distintos calibres

Dos balanzas digitales

Recortes de nylon para fraccionamiento

Libretas con anotaciones

Tres teléfonos celulares

$2.688.100 en efectivo

Además, el inmueble donde se realizaba la presunta venta de estupefacientes fue clausurado.

Imputación y medidas judiciales

Durante el procedimiento fueron demoradas dos personas, un hombre y una mujer, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

En la audiencia de formulación de cargos realizada posteriormente, se dispuso:

Prisión preventiva por cuatro meses para el hombre

Prisión domiciliaria por cuatro meses para la mujer

Clausura del inmueble por el mismo período

El operativo fue realizado de manera conjunta por efectivos de la División Antinarcóticos de Añelo y Cutral Co, que trabajaron coordinadamente durante el procedimiento.