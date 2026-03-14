Personal de la División Antinarcóticos de Añelo desarticuló un presunto punto de venta de estupefacientes que funcionaba en esa localidad neuquina, en el marco de una investigación judicial iniciada a principios de febrero.
La causa se originó a partir de una denuncia anónima realizada mediante la aplicación “Neuquén Te Cuida”, que alertó sobre movimientos sospechosos en una vivienda señalada como posible lugar de comercialización de drogas.
Tras varios días de tareas de vigilancia, los investigadores detectaron movimientos compatibles con la venta de estupefacientes e identificaron a una pareja, de entre 23 y 28 años, como presuntos responsables de la actividad.
Allanamiento y secuestro de droga
Con la intervención de la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad, a cargo de la fiscal Silvia Moreira, se reunieron los elementos probatorios necesarios para solicitar una orden de allanamiento.
La medida fue autorizada por la Justicia y se ejecutó el 13 de marzo, en un procedimiento que se extendió por más de siete horas.
Durante el operativo se secuestraron:
-
78 gramos de clorhidrato de cocaína, valuados en aproximadamente $2.340.000
-
15 gramos de cannabis sativa, con un valor estimado de $225.000
-
Más de 100 envoltorios con drogas fraccionadas
-
Tres armas de fuego tipo revólver
-
19 municiones de distintos calibres
-
Dos balanzas digitales
-
Recortes de nylon para fraccionamiento
-
Libretas con anotaciones
-
Tres teléfonos celulares
-
$2.688.100 en efectivo
Además, el inmueble donde se realizaba la presunta venta de estupefacientes fue clausurado.
Imputación y medidas judiciales
Durante el procedimiento fueron demoradas dos personas, un hombre y una mujer, quienes quedaron a disposición de la Justicia.
En la audiencia de formulación de cargos realizada posteriormente, se dispuso:
-
Prisión preventiva por cuatro meses para el hombre
-
Prisión domiciliaria por cuatro meses para la mujer
-
Clausura del inmueble por el mismo período
El operativo fue realizado de manera conjunta por efectivos de la División Antinarcóticos de Añelo y Cutral Co, que trabajaron coordinadamente durante el procedimiento.