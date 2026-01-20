El Ministerio Público Fiscal de Neuquén requirió que un hombre condenado por abusar sexualmente de dos niñas quede detenido en prisión preventiva hasta que se fije la fecha para que empiece a cumplir la pena de 11 años que le impusieron. Pese a esta solicitud, el juez de garantías que dirigió la audiencia, Raúl Aufranc, resolvió rechazarlo y le impuso presentaciones diarias al acusado en una comisaría, junto con la prohibición de salir de la provincia por un plazo de cuatro meses.

El fiscal del caso, Gastón Medina, en una audiencia realizada hoy en la Ciudad Judicial, planteó que, dado que la sentencia de condena de un Tribunal de Juicio fue confirmada por un Tribunal de Impugnación, se incrementó el riesgo de fuga del imputado.

Con este fundamento, el representante del MPF requirió que se le imponga la prisión preventiva por tres meses, solicitud que fue acompañada por la defensora de la Niñez y Adolescencia.

Durante la audiencia Medina indicó que “existe doble conforme y esta situación acerca al condenado al comienzo de la ejecución de la sentencia” y además, “debemos garantizar la tutela judicial efectiva para las víctimas”.

La pena de 11 años de prisión al hombre identificado con las siglas O. B. M se fijó en junio del año pasado y en diciembre fue confirmada. A través de la investigación de la fiscalía, se estableció que las víctimas de los abusos sexuales fueron dos niñas —actualmente adolescentes— que pertenecían al entorno familiar del acusado.

En uno de los hechos, los abusos fueron cometidos en 2014, cuando el acusado interceptó a la niña en el interior de su casa, hacia donde ella había sido llevada para quedarse unos días. El otro hecho, ocurrió entre 2015 y 2017, en el mismo inmueble, en momentos en que el acusado quedaba a solas con la otra niña.

Los delitos por los cuales se fijó condena son: abuso sexual gravemente ultrajante por el modo de comisión, agravado por el aprovechamiento de la convivencia con una menor de 18 años; en concurso real con abuso sexual con acceso carnal continuado, agravado por la guarda y el aprovechamiento de la convivencia con una menor de 18 años.

Al momento de discutirse la pena, el fiscal del caso requirió 12 años de prisión, y el Tribunal de Juicio —integrado por los jueces Luis Sebastián Giorgetti y Cristian Piana, y la jueza Carina Álvarez— determinó 11 años.