Junín de los Andes y Villa Traful se suman al QR para denunciar venta de drogas

Las ciudades de Junín de los Andes y Villa Traful se sumaron al plan de difusión del código QR del Ministerio Público Fiscal (MPF), que permite denunciar de forma anónima la venta de drogas.

La decisión fue anunciada este martes por el fiscal general José Gerez, luego de la firma de dos convenios con el intendente de Junín de los Andes, Luis Madueño, y con la presidenta de la comisión de fomento de Villa Traful, Roxana Chávez. Fue en el contexto de una nueva sesión del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana de la Región Lagos del Sur, en Villa La Angostura.

De este modo, ya son 23 municipalidades y 8 comisiones de fomento las que adhirieron a la difusión del Código QR, mediante cartelería, spots de radio y televisión, contenidos para redes sociales y documentación oficial.

"Es muy importante que estas dos localidades también se sumen al plan de difusión para poner a disposición de los vecinos y vecinas este código QR del Ministerio Público Fiscal que permite hacer denuncias sobre la venta de drogas en forma anónima, y que se ha convertido en una herramienta clave en la política de persecución de este delito", remarcó el fiscal general.

Durante la sesión del Consejo de Seguridad Ciudadana de la Región de Los Lagos, Gerez expuso estadísticas sobre los casos que investiga el MPF en la zona, con el objetivo de evaluar medidas conjuntas entre los diversos integrantes de este ámbito.

La reunión la encabezó el ministro de seguridad Matías Nicolini, acompañado por autoridades municipales, miembros de la Policía provincial, funcionarios y funcionarias del gobierno neuquino y el fiscal jefe de la zona, Gastón Ávila.

Los Consejos Regionales de Seguridad Ciudadana son ámbitos institucionales de participación y construcción colectiva, para el fortalecimiento de la política de seguridad. Fueron creados a través de la Ley 3515, por iniciativa del gobierno neuquino.