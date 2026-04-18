Un joven de 22 años protagonizó un fuerte choque en Centenario durante la madrugada del sábado, cuando perdió el control de su auto y terminó arriba de la segunda rotonda ubicada sobre Ruta 7, en la conexión con calle Ingeniero Ballester. A pesar del impacto, no sufrió lesiones.

El episodio ocurrió cerca de las 3.50, en momentos de poco tránsito y con llovizna en la zona. Según se informó, el conductor circulaba en un Volkswagen Bora y siguió de largo al llegar al distribuidor vial. El vehículo subió al sector central, golpeó una estructura de cemento y quedó detenido muy cerca del monumento al Padre Stábile.

Cuando llegaron efectivos de la Comisaría Quinta de Centenario y bomberos voluntarios, el joven se encontraba fuera de peligro. El auto presentaba importantes daños en el frente y los airbags se habían activado por la violencia del golpe.

Borracho y sin documentación

Más tarde intervino personal de Tránsito Villa Obrera, que realizó el test de alcoholemia. El resultado marcó 2,25 gramos de alcohol por litro de sangre, un registro muy por encima del límite permitido en la provincia de Neuquén.

Además, se constató que el conductor tenía licencia vigente, pero no contaba con seguro obligatorio. Por esa razón se labraron las infracciones correspondientes.