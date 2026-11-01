Un operativo realizado por personal de la Comisaría 28 de Villa La Angostura permitió identificar a cuatro ciudadanos chilenos luego de la denuncia de una pareja de turistas por el presunto robo de tarjetas de crédito. Aunque la investigación no logró vincular a los demorados con el hecho denunciado, una de las personas presentaba una situación migratoria irregular, por lo que intervino la Dirección Nacional de Migraciones.

La denuncia que puso en marcha la investigación

Todo comenzó el pasado sábado 31 de octubre, cuando una pareja de turistas denunció la sustracción de dos tarjetas de crédito en un comercio de Villa La Angostura. Según informaron fuentes policiales, los damnificados aportaron características de las personas que sospechaban podían estar relacionadas con el hecho.

Con esos datos, efectivos de la Comisaría 28 iniciaron tareas de búsqueda y relevamiento para intentar dar con los presuntos involucrados.

El seguimiento a través de las cámaras

La investigación contó con el apoyo del sistema de Monitoreo Urbano de la localidad. A partir del análisis de las imágenes y el seguimiento realizado por los operadores, los uniformados lograron localizar a cuatro personas, tres mujeres y un hombre, en otro comercio de la ciudad.

Los individuos fueron identificados y se constató que todos eran de nacionalidad chilena.

Detectaron una irregularidad migratoria

Durante las averiguaciones posteriores, los efectivos advirtieron que una de las personas identificadas no registraba ingreso al país por ninguno de los pasos fronterizos habilitados.

Ante esa situación se dio intervención a la Dirección Nacional de Migraciones, organismo que evaluó el caso y dispuso el inicio de actuaciones para regularizar la situación migratoria de esa persona.

Sin vínculo comprobado con el robo denunciado

De acuerdo con la información oficial, las diligencias realizadas no permitieron establecer una relación entre las cuatro personas identificadas y la sustracción de las tarjetas denunciada por los turistas.

No obstante, la actuación continuó por la situación migratoria detectada. Finalmente, durante la madrugada del domingo 1 de octubre, personal de Gendarmería Nacional trasladó bajo custodia a los cuatro ciudadanos hasta el paso fronterizo Cardenal Samoré, donde quedaron a disposición de las autoridades competentes.