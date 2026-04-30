A partir de una denuncia por violencia digital y de género ocurrida en un colegio de Centenario, la Justicia ordenó a la escuela implementar un plan de capacitación a través de talleres sobre la responsabilidad en el uso de redes sociales y difusión de contenido íntimo.

La resolución sugrió por la denuncia de una alumna de cuarto año contra un compañero por la grabación y exhibición no consentida de material íntimo, acciones que constituyen un supuesto de violencia digital conforme la Ley Olimpia (27.736) y la Ley 26.485.

Qué medidas tomó la Justicia tras la difusión del video íntimo

La Jueza de Familia Adriana Luna, quien mantuvo audiencias con los adolescentes de manera individual, impuso medidas cautelares con el objeto de prohibir actos de intimidación, perturbación y hostigamiento contra la joven.

Luna detalló que la menor “da cuenta de un cuadro depresivo, angustia y temor constante a la exposición pública en el ámbito escolar”. El documento también recomienda “un trabajo conjunto con la institución educativa para evitar la repetición de estos hechos”.

Dispuso que el abordaje del colegio sea integral e incluya la participación obligatoria del curso al que asisten ambos adolescentes, incluyendo el cuerpo docente y directivo de la institución, y las familias de los adolescentes involucrados.

La institución educativa deberá fijar en un plazo de 30 días hábiles la realización de la primera jornada, debiendo presentar un cronograma detallado de las actividades y, una vez finalizadas las jornadas, elevar un informe detallado sobre el desarrollo de las mismas, el nivel de participación y el impacto observado en la comunidad escolar.

Qué establece la ley

La implementación de un Plan de Capacitación y Abordaje Integral sobre Violencia Digital y de Género “es obligatoria e inmediata”. Deberá incluir la realización de talleres y jornadas de reflexión con ejes temáticos como violencia de género y simbólica en entornos digitales (Ley 26.485 y Ley Olimpia), responsabilidad en el uso de redes sociales y difusión de contenido íntimo, vínculos saludables, empatía y consentimiento en la adolescencia y todos aquellos ejes temáticos que sean sugeridos profesionalmente.

En ese sentido, indicó que las actividades deberán ser coordinadas e impartidas por profesionales con especialidad en género, ciudadanía digital y psicología adolescente, disponiendo también la intervención de los Equipos Interdisciplinarios del Consejo Provincial de Educación.