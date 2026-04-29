Mejores calles para Centenario: la Provincia invertirá $530 millones en pavimento

Con el objetivo de mejorar la distribución de recursos y brindar soluciones a las necesidades de la población, el gobernador Rolando Figueroa firmó un convenio de cooperación y financiamiento con el intendente de Centenario, Esteban Cimolai. De esta manera, la Provincia aportará fondos -reintegrables y no reintegrables- por $531.182.157 para obras de pavimento y tareas complementarias en esa localidad.

Fue en el marco de la firma de acuerdos entre el Gobernador y numerosos intendentes a lo largo y a lo ancho de la Provincia durante la jornada de ayer.

De esta manera, se garantiza que los servicios y políticas públicas lleguen a todos los ciudadanos independientemente de donde vivan, reforzando la eficiencia y equidad. En esta oportunidad, el pavimento urbano y las obras complementarias abarcarán la calle Atahualpa Yupanqui entre Honduras y Avenida Lago Traful, Costa Rica, Colombia y México entre Atahualpa Yupanqui y Dr. Natalio Burd.

A través de este acuerdo, la Provincia otorgará a la Municipalidad un aporte no reintegrable de $265.591.078, y financiará el saldo restante mediante el otorgamiento de aportes reintegrables por 265.591.078.

Por su parte, el municipio se compromete al diseño, contratación, inspección y mantenimiento del proyecto de las obras, siendo la responsable exclusiva de todos los efectos derivados de su ejecución y de las relaciones laborales que se generen, como así también de su mantenimiento y conservación posterior.



