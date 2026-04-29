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OBRAS DE ASFALTO

Mejores calles para Centenario: la Provincia invertirá $530 millones en pavimento

La mitad de ese monto es un aporte no reintegrable. El convenio firmado contempla, además, tareas complementarias en distintos sectores de la localidad. El municipio será responsable de la ejecución, inspección y mantenimiento.

Por Nicolás Zenobio

Redactor en la sección Política de Mejor Informado.
Miércoles, 29 de abril de 2026 a las 11:49
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Con el objetivo de mejorar la distribución de recursos y brindar soluciones a las necesidades de la población, el gobernador Rolando Figueroa firmó un convenio de cooperación y financiamiento con el intendente de Centenario, Esteban Cimolai. De esta manera, la Provincia aportará fondos -reintegrables y no reintegrables- por $531.182.157 para obras de pavimento y tareas complementarias en esa localidad.

Fue en el marco de la firma de acuerdos entre el Gobernador y numerosos intendentes a lo largo y a lo ancho de la Provincia durante la jornada de ayer.

De esta manera, se garantiza que los servicios y políticas públicas lleguen a todos los ciudadanos independientemente de donde vivan, reforzando la eficiencia y equidad. En esta oportunidad, el pavimento urbano y las obras complementarias abarcarán la calle Atahualpa Yupanqui entre Honduras y Avenida Lago Traful, Costa Rica, Colombia y México entre Atahualpa Yupanqui y Dr. Natalio Burd.

A través de este acuerdo, la Provincia otorgará a la Municipalidad un aporte no reintegrable de $265.591.078, y financiará el saldo restante mediante el otorgamiento de aportes reintegrables por 265.591.078.

Por su parte, el municipio se compromete al diseño, contratación, inspección y mantenimiento del proyecto de las obras, siendo la responsable exclusiva de todos los efectos derivados de su ejecución y de las relaciones laborales que se generen, como así también de su mantenimiento y conservación posterior.


 

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