La Policía de Neuquén secuestró un revólver calibre .22 largo, 15 cartuchos y 10 vainas servidas durante una serie de allanamientos realizados este viernes 6 de noviembre en el barrio Parque Industrial de Neuquén capital.

Los procedimientos estuvieron a cargo de efectivos de la Comisaría 20° y de la Unidad Especial de Servicios Policiales (UESPO), con la intervención de Criminalística. Las diligencias fueron ordenadas judicialmente a requerimiento de la Unidad Fiscal de Actuación Genérica.

Los allanamientos se realizaron en el marco de una investigación por presuntas amenazas con arma de fuego. Durante uno de los operativos, los policías encontraron un revólver oculto en el bolsillo de un buzo dentro de una vivienda. El arma y las municiones quedaron secuestradas y bajo cadena de custodia.

Dónde encontraron el arma y qué secuestró la Policía

El hallazgo se produjo durante uno de los procedimientos realizados en viviendas del barrio Parque Industrial. Después de identificar a los moradores, los efectivos encontraron un arma de fuego que estaba escondida en una prenda de vestir.

Con la intervención de personal de Criminalística, se realizó el relevamiento fotográfico y la fijación de los elementos encontrados.

El material secuestrado fue:

Un revólver calibre .22 largo.

15 cartuchos del mismo calibre.

10 vainas servidas.

Todos los elementos quedaron incorporados a la investigación bajo la correspondiente cadena de custodia.

La investigación se inició por presuntas amenazas con arma de fuego

Los allanamientos fueron solicitados por la Unidad Fiscal de Actuación Genérica, en el contexto de una causa que busca esclarecer presuntas amenazas realizadas con un arma de fuego.

El objetivo de las diligencias era localizar y secuestrar armas, elementos de fabricación casera, cartuchería y otros objetos que pudieran aportar información a la investigación.

El hallazgo del revólver y las municiones constituye un resultado positivo de los procedimientos, aunque la información disponible no establece si el arma fue utilizada en las amenazas denunciadas.

Qué se sabe sobre la continuidad de la causa

Tras el secuestro, Criminalística documentó los elementos encontrados y se aseguró su preservación mediante la cadena de custodia.

La investigación continúa bajo las directivas de la autoridad judicial interviniente. Entre los aspectos que deberán determinarse se encuentran la procedencia del arma, su posible vinculación con el hecho investigado y las circunstancias en las que se habrían producido las amenazas.

Hasta el momento, no se informaron detenciones ni se comunicaron imputaciones vinculadas con el procedimiento.

El caso permanece bajo investigación judicial, mientras se aguarda el resultado de las pericias y las próximas medidas que pueda disponer la Fiscalía.