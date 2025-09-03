Allanamientos sorpresa en Parque Industrial: siete demorados y un “arma tumbera” secuestrada

En la mañana de este miércoles se llevaron adelante cuatro allanamientos simultáneos en el barrio Parque Industrial y en Colonia Rural Nueva Esperanza, en el marco de una investigación por un hecho de abuso de armas de fuego ocurrido días atrás en esa zona de la ciudad.

El jefe de la Unidad N°20, comisario Diego Rebolloso, confirmó en diálogo con AM 550 que los procedimientos fueron ordenados por la Fiscalía interviniente y dieron como resultado la demora de siete personas –seis hombres y una mujer–, todas mayores de edad.

“Se secuestró un arma de fabricación casera, tipo tumbera, y munición de arma de fuego”, precisó Rebolloso. Y agregó que el material “será peritado para determinar si guarda relación con el hecho originario, en el que participaron un hombre y una mujer”.

El comisario explicó que los domicilios allanados “pertenecen a personas vinculadas con distintos hechos de intimidación y abuso de armas de fuego”, aunque aclaró que en este caso “se trata de hechos aislados y no de una banda organizada”.

Respecto al operativo, destacó que no hubo resistencia por parte de los moradores: “Se hizo la irrupción en forma repentina, lo que sorprendió a estas personas y permitió que fueran demoradas sin inconvenientes”.

En los procedimientos participaron efectivos de la Comisaría 20, del Departamento Metropolitano y de la UESPO.

Ahora, los demorados quedaron a disposición de la Justicia para establecer si registran antecedentes y continuar con la investigación.