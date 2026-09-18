Un camionero denunció que recibió un piedrazo en el parabrisas mientras circulaba por la Ruta Nacional 22, a la altura de la subida de Chichinales, durante el mediodía de este martes. Tras la denuncia, una comisión del Cuerpo de Seguridad Vial recorrió el sector hasta el límite de jurisdicción, en el kilómetro 1095, pero no encontró personas en la zona.

El jefe de Seguridad Vial, Maximiliano Pierluigi, explicó que no se pudo determinar si el impacto fue intencional. Entre las posibilidades mencionadas se encuentra que una piedra pudiera haberse desprendido de otro vehículo que circulaba en sentido contrario o que realizaba un sobrepaso.

En redes sociales circuló un video en el que se afirmaba que otro camión habría sufrido un hecho similar. Sin embargo, desde la Policía aclararon que esa segunda situación no pudo ser constatada oficialmente, ya que no hubo otra denuncia en la dependencia.

Seguridad Vial reforzó las recorridas en la jurisdicción

Pierluigi señaló además que, de acuerdo con los registros de la unidad, este tipo de episodios no es frecuente actualmente en ese sector. Ante lo ocurrido, indicó que se reforzaron las recorridas preventivas durante la mañana, tarde y noche a lo largo de la jurisdicción para garantizar mayor seguridad en la Ruta 22 y brindar tranquilidad a quienes circulan por uno de los corredores más transitados del Alto Valle.

La unidad de Seguridad Vial tiene bajo su cobertura unos 53 kilómetros de la Ruta 22 y actualmente cuenta con un solo móvil operativo, mientras el segundo se encuentra en reparación. Las autoridades remarcaron que, si bien el episodio generó preocupación entre los transportistas y vecinos de la zona, este tipo de hechos no es frecuente en la jurisdicción.