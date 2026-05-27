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Quedaron filmados

Delincuentes desvalijaron una casa en minutos en Centenario y quedaron filmados

En minutos se llevaron varios elementos del interior de una vivienda en el barrio La Ruca. Todo quedó registrado por la cámara de seguridad que funcionaba en el lugar. 

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Por Lucas Sandoval

Redactor en Mejor Informado. Productor de Entretiempo por AM550 y Canal 24/7.
Miércoles, 27 de mayo de 2026 a las 19:43
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Utilizaron capuchas y pasamontañas para ocultar su rostro.

Un grupo de ladrones desvalijó una vivienda en Centenario. Los delincuentes actuaron minutos antes de las 20 de este martes 26 en una vivienda ubicada en la calle San Pedro del barrio La Ruca

 

Las cámaras de seguridad registraron cómo fue el robo.

Los malhechores arribaron en un Volkswagen Gol Trend blanco y estacionaron frente a la vivienda. Luego de asegurarse que no se encontraba nadie en su interior, ingresaron ocultando su rostro con capuchas y pasamontañas

Una vez dentro, revolvieron el lugar buscando objetos de valor, separando los elementos que luego iban a robar. En el registro de video se puede observar cómo coordinan con el conductor del vehículo para ubicar el auto marcha atrás en la entrada del portón

En pocos minutos cargaron un televisor Smart envuelto en sábanas, un parlante, herramientas eléctricas y ropa. Después de esto, uno de los individuos ingresó nuevamente para desconectar la cámara de seguridad. 

 

Sospechan que huyeron hacia Neuquén capital

La fuga inició con una marcha lenta y con las luces apagadas. A pesar de esto, vecinos del sector se alertaron mediante grupos de WhatsApp luego de advertir ruidos extraños. 

Señalaron que los delincuentes podrían haber huido hacia Neuquén capital por la zona de mesetas, tal como sucedió en ocasiones anteriores donde desvalijaron otras casas en ese barrio. En un primer momento intervino personal policial de la Comisaría Quinta y la investigación quedó en manos de la oficina de Investigaciones de la Zona Periferia II.

 

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