Un hombre que intentaba cruzar a Chile quedó demorado en el Paso Cardenal Samoré cuando detectaron que llevaba consigo una importante suma de dinero en efectivo sin declarar.

El procedimiento fue realizado por personal del Servicio Nacional de Aduanas de Chile en el complejo fronterizo, durante controles de rutina a vehículos y pasajeros que ingresaban al país.

Según fuentes oficiales, inicialmente el viajero aseguró no llevar dinero ni elementos para declarar. Sin embargo, durante la inspección del equipaje, los agentes detectan billetes ocultos en el bolsillo de una chaqueta.

Allí se comprobó que transportaba 22.900 dólares en efectivo, una suma que supera ampliamente el límite permitido sin declaración obligatoria, fijado en 10 mil dólares.

Qué resolvieron las autoridades

Posteriormente el dinero fue incautado y entregado a Carabineros de Chile, por decisión del fiscal de turno, mientras avanzan las actuaciones correspondientes.

Qué establece la ley en nuestro país

En Argentina, la normativa aduanera establece que los viajeros pueden ingresar o salir del país con hasta 10.000 dólares estadounidenses en efectivo sin necesidad de declaración.

Cuando el monto supera ese límite, es obligatorio declararlo ante la Aduana al momento del cruce fronterizo, de acuerdo con la normativa vigente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El incumplimiento de esta obligación puede derivar en la retención del dinero, la aplicación de multas e incluso en la apertura de investigaciones administrativas en caso de presunta infracción cambiaria o irregularidades en el origen de los fondos.