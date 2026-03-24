Personal de Aduanas de Chile, en conjunto con Carabineros, realizó una serie de controles en el paso fronterizo Cardenal Samoré que terminaron con la incautación de armas de fuego, decenas de municiones, además de mercadería ingresada de manera irregular en un camión.

Uno de los operativos más relevantes se registró durante la fiscalización de una camioneta procedente de Buenos Aires que tenía como destino la ciudad de Puerto Varas. En ese vehículo los funcionarios detectaron 161 municiones calibre .22 sin percutar, las cuales estaban ocultas entre el equipaje.

El hallazgo motivó la inmediata incautación del material y la detención de los ocupantes. Sin embargo, no fue el único procedimiento. En otros controles realizados en el mismo complejo fronterizo, también a vehículos con patente argentina que intentaban ingresar a Chile, se encontraron cuatro municiones calibre 12, ocho municiones calibre .22, un revólver calibre .38 y un pistolón calibre 14.

Todos estos elementos fueron retirados de circulación por personal aduanero y puestos a disposición de la autoridad competente. De acuerdo con lo informado, estos hallazgos corresponden a cuatro procedimientos distintos efectuados durante controles focalizados a vehículos que ingresaban al país.

La administradora de Aduanas de Osorno, Olga Oyarce, explicó que “esta labor se hace en base a perfiles de riesgo, que nos permiten realizar controles focalizados para evitar el ingreso al país de mercancías ilegales o que están sujetas a control, como es el caso de las municiones de cualquier tipo”.

Las armas y municiones fueron incautadas por infringir la Ley 17.798 sobre control de armas y explosivos vigente en Chile, normativa que regula estrictamente el ingreso y transporte de este tipo de elementos. En paralelo, durante otro procedimiento realizado en el mismo paso fronterizo, funcionarios detectaron un cargamento de contrabando consistente en 819 unidades de ungüentos y cremas faciales.

Los productos eran transportados en un camión que intentaba ingresar a Chile sin contar con los registros sanitarios correspondientes. La mercadería estaba oculta dentro de cajas bananeras y mezclada con la carga del transporte, con la presunta intención de evadir los controles, informó La Angostura Digital.

Debido a la falta de documentación y autorización sanitaria, los productos fueron incautados y se inició el procedimiento administrativo correspondiente. Desde Aduanas señalaron que estos controles forman parte de las fiscalizaciones permanentes en el complejo Cardenal Samoré, uno de los principales pasos fronterizos entre Argentina y Chile, donde se refuerzan las inspecciones para evitar el ingreso de armas, municiones, contrabando y mercancías sin autorización sanitaria.