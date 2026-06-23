Una conductora protagonizó un siniestro vial este martes por la mañana en el puente del barrio Alta Barda, en la ciudad de Neuquén, luego de encandilarse con el sol y perder el control del vehículo. El auto terminó impactando contra el guardarrail, que evitó que la situación pasara a mayores consecuencias.

Según informó el móvil de AM550, el hecho ocurrió pasadas las 9, cuando la mujer circulaba por la colectora con intención de cruzar el puente hacia el barrio Copol. En ese momento, según relató, el sol de la mañana la encandiló, lo que la llevó a pasar de largo y realizar una maniobra brusca hacia la izquierda.

El vehículo terminó impactando contra el guardarrail, que evitó que el hecho tuviera consecuencias más graves. Foto: Mejor Informado.

Como consecuencia, el vehículo quedó sobre el guardarrail, que actuó como contención y evitó que el auto cayera o terminara en una situación más peligrosa. La conductora resultó ilesa, aunque se mostró visiblemente asustada y comenzó a comunicarse de inmediato con sus familiares por teléfono.

A raíz del siniestro, vecinos de la zona difundieron una fotografía del hecho en redes sociales, donde también solicitaron asistencia y alertaron sobre el tránsito en el sector. Las autoridades recordaron la importancia de circular con precaución, especialmente en horarios de baja visibilidad.

No es la primera vez que se registran incidentes similares en el puente de Alta Barda. El pasado 16 de mayo, un vehículo quedó parcialmente suspendido sobre la banquina, a punto de caer, generando preocupación entre automovilistas y peatones. En junio del año pasado también se registró otro episodio similar, cuando un auto terminó en una posición límite, al filo del puente y con parte de la carrocería suspendida en el aire.

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