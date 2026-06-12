La Policía les pidió que bajaran del auto y a uno de ellos se le cayó un recipiente con droga: tres detenidos en Alta Barda

Durante un patrullaje preventivo, personal de la Policía de Neuquén detectó una situación sospechosa en inmediaciones de calle Las Azaleas, en el barrio Alta Barda. En el lugar, dos hombres que se encontraban dentro de un auto Peugeot 207 intentaron retirarse al notar la llegada de los efectivos, lo que motivó la intervención inmediata.

Al ser identificados, uno de los ocupantes dejó caer un recipiente con una sustancia blanca en polvo. En ese momento, un tercer individuo salió desde una vivienda cercana e intentó entorpecer el procedimiento, lo que elevó la tensión en la escena.

Ante lo ocurrido, los efectivos aseguraron el área y solicitaron la presencia del Departamento Antinarcóticos. Tras realizar los análisis correspondientes, se confirmó que la sustancia incautada era clorhidrato de cocaína, con un peso total superior a los cinco gramos entre las distintas muestras levantadas.

Por orden de la Fiscalía de Narcocriminalidad, se dispuso el secuestro del vehículo involucrado y la demora de los tres hombres para su identificación. Más tarde, con autorización judicial, se efectuó la requisa del automóvil, donde se encontró otro envoltorio con estupefacientes.

Finalizadas las actuaciones, la fiscalía interviniente inició una causa por infracción a la Ley 23.737. Los tres implicados quedaron en libertad, aunque supeditados al avance de la investigación.

Desde la Policía de Neuquén destacaron "el rápido accionar y la coordinación entre distintas unidades policiales, lo que permitió desarrollar el procedimiento de manera segura y preservar elementos de interés para la investigación".