Un control de rutina que terminó en un hallazgo inesperado

Durante un procedimiento que se realizó este domingo al mediodía sobre la Ruta Nacional 22, personal de la Comisaría Cuarta junto a la División Tránsito detuvieron la marcha de un vehículo que circulaba sin chapa patente delantera.

Lo que parecía una infracción más, cambió en segundos.

Nerviosismo, alcohol y un detalle que encendió la alerta

Durante la identificación, los efectivos notaron un comportamiento llamativo en el conductor. Estaba visiblemente nervioso y presentaba aliento etílico.

Al pedirle que descendiera del auto, ocurrió lo que terminó de activar el operativo: sobre el asfalto cayeron un cartucho calibre 9 milímetros y otro de escopeta calibre 16.

Municiones a simple vista dentro del vehículo

Con esa situación ya expuesta, los policías demoraron de forma preventiva a los dos ocupantes y aseguraron el lugar.

Desde el exterior del vehículo, incluso antes de la requisa, se podían observar más cartuchos en el interior.

La escena ya no dejaba dudas sobre la gravedad del caso.

Secuestro y traslado a la comisaría

Una vez en sede policial, se realizó la requisa completa del vehículo. Allí confirmaron la presencia de más municiones de distintos calibres, que fueron secuestradas.

Los dos hombres quedaron demorados mientras se avanzaba con las actuaciones correspondientes.

Un control que evitó una situación mayor

El operativo se dio en pleno mediodía y sobre una de las rutas más transitadas de la región.

La intervención permitió detectar una situación que, sin ese control, habría pasado inadvertida en circulación abierta.