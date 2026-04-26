Alrededor de las 18.30 de este sábado 25 de abril se desarrolló un impactante incendio en una chacra cercana al Tercer Puente, del lado de Cipolletti. En total trabajaron cinco dotaciones en el lugar durante horas para poder controlar las llamas y que no alcancen tanto las casas de la zona como la ruta cercana.

De manera preventiva, evacuaron a las personas que viven allí ya que el fuego avanzaba con peligrosidad. Las imágenes de la gran nube de humo negro se pudieron ver desde distintos puntos de la ciudad de Neuquén. Una vez contenida la situación, se informó que se trabajó un total de más de 6 horas, hasta las 1.50.

El incendio inició en un sector de la costa del río, en paralelo al tercer puente, en una zona de propiedad privada. A través de la central de emergencias 109 llegó un pedido de ayuda, por lo cual cinco dotaciones concurrieron con 15 efectivos.

Resultados y consecuencias del fuego

En total afectó cuatro hectáreas de pastos secos, troncos, alamedas y un montículo de cubiertas. Estuvo presente personal de Protección Civil y servicio público de la Municipalidad de Cipolletti.

Afortunadamente no hubo ningún herido y el fuego no alcanzó a llegar a la ruta, por lo cual no se detuvo el tránsito. Hubo mucha preocupación ya que en zonas recreativas cercanas había mucha gente realizando actividades y deporte.

Testigos aseguraron que al momento de iniciar el incendio sintieron "como una explosión", sin embargo resta conocer la información oficial para saber qué lo provocó.