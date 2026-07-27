Una Toyota Hilux gris plata con pedido de secuestro vigente fue recuperada por personal de la Oficina de Investigaciones Zona Noreste de la Comisaría Primera durante tareas de prevención realizadas en la ciudad de Neuquén.

El procedimiento se concretó luego de que los investigadores detectaran inconsistencias entre la patente colocada y el dominio grabado en los cristales del vehículo. La consulta realizada a la División Centro de Análisis Estratégico y Monitoreo confirmó que el rodado registraba un pedido de secuestro solicitado por la propia Comisaría Primera.

La camioneta fue secuestrada y trasladada a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia, que continuará con las actuaciones para determinar las circunstancias del caso.

Cómo descubrieron que la camioneta era buscada

El operativo se desarrolló durante tareas de campo que realizaba la Oficina de Investigaciones Zona Noreste en distintos sectores de la ciudad de Neuquén.

Mientras recorrían la jurisdicción, los efectivos observaron una Toyota Hilux gris plata cuyas características coincidían con un vehículo denunciado como sustraído tiempo atrás.

Durante la inspección detectaron un dato que llamó la atención: la patente instalada no coincidía con el dominio grabado en los cristales, una irregularidad que suele ser uno de los primeros indicadores utilizados para detectar vehículos con documentación adulterada o robados.

La verificación confirmó el pedido judicial

Ante esa situación, los investigadores solicitaron la intervención de la División Centro de Análisis Estratégico y Monitoreo, que verificó la información en las bases oficiales.

La consulta confirmó que la camioneta tenía un pedido de secuestro vigente, requerido por la Comisaría Primera de Neuquén.

Con esa confirmación, el vehículo fue secuestrado y trasladado a la dependencia policial para quedar a disposición de la autoridad judicial competente.