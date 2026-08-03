Un patrullaje terminó con un hallazgo que cambió la investigación

Un control policial realizado durante la madrugada en Villa La Angostura terminó con el secuestro de un automóvil que era intensamente buscado por su presunta vinculación con un hecho de hurto ocurrido en San Martín de los Andes.

El procedimiento comenzó alrededor de la 1:30 del sábado, cuando efectivos de la Comisaría 28 que recorrían distintos sectores de la localidad detectaron un vehículo cuyas características coincidían con las que habían sido informadas en el marco de una investigación judicial en curso.

Los policías iniciaron un seguimiento controlado hasta interceptar el rodado en la zona de las calles Cerro Bayo y Los Maquis. Allí identificaron a los ocupantes y dieron intervención a las autoridades judiciales y policiales que llevaban adelante la causa.

Secuestraron el vehículo y avanzaron con nuevas medidas

Por disposición de la Justicia, el automóvil fue secuestrado de manera preventiva y la conductora fue trasladada a la dependencia policial para completar las diligencias correspondientes.

La investigación no terminó allí. En el marco de la causa que instruye la Comisaría 23 de San Martín de los Andes, se realizó una requisa sobre el vehículo.

El automóvil fue interceptado durante un patrullaje en Villa La Angostura. Foto: Gentileza Policía de Neuquén

Durante esa medida, los investigadores secuestraron distintos elementos considerados de interés para esclarecer el presunto hurto. Todo el material quedó incorporado al expediente judicial para ser analizado durante la investigación.

La conductora quedó vinculada a la causa

Una vez finalizadas las actuaciones, la mujer fue notificada de la formación de la causa judicial y recuperó la libertad, tal como dispuso la autoridad interviniente.

En cambio, el vehículo permaneció secuestrado en la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación para determinar las responsabilidades y reconstruir lo ocurrido.

El procedimiento fue realizado de manera conjunta entre personal de la Comisaría 28 de Villa La Angostura y la Brigada de Investigaciones Zona Sur de San Martín de los Andes, que trabajan para reunir pruebas y avanzar con el expediente.