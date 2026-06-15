Una pelea entre hermanos terminó de manera fatal con ambos hombres fallecidos y, según trascendió, los familiares tuvieron una fuerte discusión durante la cual se habrían utilizado armas blancas y de fuego.

El hecho ocurrió en la localidad de San Clemente, en la provincia de Córdoba, cuando las autoridades fueron alertadas por dos hombres que resultaron heridos tras una feroz pelea familiar.

Según se estableció, primero hubo una discusión en el domicilio de su madre, pero, minutos más tarde, la violencia escaló hasta el punto de usar armas blancas y de fuego.

Las víctimas fueron identificadas como Sergio y Germán Cuello, según destacó el medio El DoceTv.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Alta Gracia, que ordenó diversas diligencias para determinar el conflicto familiar y el desencadenante de esta pelea fatal.

Entre las declaraciones más importantes se encuentran la de los familiares que se encontraban en la vivienda de la mamá de ambas víctimas al momento de los hechos.