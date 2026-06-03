Lo que comenzó como una reunión aparentemente tranquila entre dos conocidos terminó convertido en una escena de violencia, sangre y desesperación. Un hombre resultó apuñalado este miércoles por la tarde en Barrio Nuevo, Villa Regina luego de una discusión que escaló de manera repentina mientras ambos consumían bebidas alcohólicas. La víctima sufrió heridas de consideración y tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital local.

El episodio ocurrió pasadas las 19:30, cuando un llamado alertó a la Policía sobre una persona herida en el sector. En pocos minutos, efectivos de la Comisaría 5° llegaron al lugar y se encontraron con un escenario que evidenciaba la violencia del enfrentamiento ocurrido instantes antes.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, los protagonistas del hecho son dos hombres mayores de edad que mantenían una relación de conocimiento previa. Durante la tarde compartían bebidas alcohólicas cuando, por motivos que todavía no fueron establecidos, comenzaron una fuerte discusión que fue subiendo de tono hasta transformarse en una pelea fuera de control.

Sin embargo, el conflicto no quedó solamente en amenazas o empujones. Según las primeras hipótesis que manejan los investigadores, en medio de la disputa uno de los hombres tomó un arma blanca y atacó a su acompañante. Los golpes provocaron heridas de diversa consideración que obligaron a solicitar asistencia médica de manera inmediata.

Mientras tanto, una ambulancia acudió al lugar y trasladó al herido hacia el hospital de Villa Regina. Allí recibió atención médica y fue sometido a distintos estudios para determinar el alcance de las lesiones sufridas durante el ataque.

Ahora, la causa quedó en manos de la Comisaría 5° y de la Justicia, que intentarán determinar las responsabilidades de cada uno de los protagonistas. Lo cierto es que una tarde marcada por el consumo de alcohol terminó de la peor manera: con un hombre ensangrentado, otro bajo investigación y una nueva escena de violencia que volvió a sacudir a Villa Regina.