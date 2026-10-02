Una pelea callejera alertó al Centro de Monitoreo Urbano: atraparon a cuatro personas y secuestraron un arma y un cuchillo carnicero

Una pelea callejera que fue advertida por el Centro de Monitoreo Urbano durante la madrugada de este viernes 2 de octubre terminó con el secuestro de un arma de fuego y un cuchillo de carnicero. El episodio ocurrió en inmediaciones de las calles Gatica y Namuncurá de la ciudad de Neuquén y derivó en la aprehensión de cuatro personas.

La alerta se produjo luego de que los operadores observaran una presunta riña entre dos hombres. Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, la pelea ya había terminado, pero el seguimiento de las cámaras permitió continuar con la búsqueda de las personas involucradas.

Minutos después, los operadores localizaron a dos hombres y dos mujeres que reunían características similares a las personas observadas inicialmente. Los efectivos procedieron a identificarlos y realizaron una requisa para determinar si alguno llevaba elementos vinculados al episodio.

Durante el procedimiento, encontraron un revólver sin municiones entre las prendas de una de las mujeres. Además, a uno de los hombres le secuestraron un cuchillo de carnicero.

Las cuatro personas fueron aprehendidas y se dio intervención a personal de Criminalística, que realizó el secuestro de las armas para avanzar con las diligencias correspondientes. El procedimiento quedó registrado por el sistema de monitoreo urbano.

Tras la intervención policial, tomó conocimiento la autoridad judicial competente, que quedó a cargo de las actuaciones derivadas del procedimiento. La investigación buscará determinar las circunstancias de la pelea y el origen de las armas encontradas durante la requisa.