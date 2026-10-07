Un nuevo episodio de violencia quedó registrado durante la madrugada del viernes 2 de octubre en inmediaciones de un conocido boliche del centro de Neuquén. Dos jóvenes fueron retirados del establecimiento y, una vez en la calle, protagonizaron un enfrentamiento con el personal de seguridad que terminó con daños en el arbolado urbano. Un video filmados por testigos se hizo viral en redes sociales.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:30 en la zona de Belgrano al 50, donde funciona el local Shelter. Un vecino que pasaba por el lugar grabó parte de la secuencia con su teléfono y relató que, en un primer momento, los jóvenes fueron sacados del boliche sin que se produjeran agresiones. La situación cambió cuando quedaron en la vereda.

Uno de los jóvenes arrancó un árbol de la vereda durante el enfrentamiento con los patovicas.

En las imágenes se observa cómo uno de los jóvenes se acerca a un árbol ubicado frente al local y comienza a tironearlo hasta arrancarlo. Luego, junto al otro joven, utilizaron el árbol y otros elementos para arrojarlos hacia el sector donde permanecían los trabajadores de seguridad.

Mientras ocurría el ataque, los patovicas se mantuvieron en las inmediaciones del ingreso al establecimiento y no salieron detrás de los jóvenes. Según el testimonio del vecino, un móvil policial llegó minutos después ante la situación, aunque los protagonistas finalmente se retiraron del lugar y no fueron detenidos.

Violencia a la salida de boliches

El episodio vuelve a poner el foco sobre los hechos de violencia vinculados con la salida de los boliches en el centro neuquino. En septiembre, otro joven de 21 años había denunciado una grave agresión a la salida del mismo establecimiento, por la que sufrió un traumatismo y hundimiento de cráneo y debió atravesar intervenciones quirúrgicas. Esa investigación había incluido registros de video aportados a la Brigada de Investigaciones.

En esa presentación, la familia también había señalado que otras personas resultaron golpeadas durante los incidentes ocurridos aquella madrugada. La novia del joven reclamó que se investigara el accionar de los trabajadores de seguridad y que se determinaran las responsabilidades correspondientes.