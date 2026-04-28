En Bariloche, la convivencia se transformó en tragedia. El sábado 25 de abril, entre las 17 y las 18 horas, dos hermanos discutieron en plena bronca, en el interior de una vivienda. Lo que empezó como un cruce verbal terminó en una escena de violencia que dejó a uno de ellos con heridas graves.

Según la acusación fiscal, el imputado primero descargó golpes de puño en el rostro de la víctima, que cayó al suelo. Pero la violencia no se detuvo ahí: el hombre regresó con una llave francesa metálica y la usó como arma, impactando en la cabeza y el rostro de su hermano.

Una familiar que presenció parte del ataque dio aviso a emergencias. La Fiscalía respaldó la imputación con la denuncia inicial, el acta policial, certificados médicos, el secuestro de la herramienta y testimonios.

En la audiencia, el acusado intentó relativizar la acusación, alegando que se trató de un episodio de violencia mutua derivado de conflictos previos. La Defensa Pública Penal no objetó la formulación de cargos ni el plazo de investigación.

El juez de garantías dio por acreditada la imputación por lesiones graves en carácter de autor y fijó un plazo de investigación de cuatro meses, hasta el 27 de agosto de 2026. Además, ordenó la prohibición de acercamiento y contacto con la víctima durante ese período.