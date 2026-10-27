El Gobierno de la Provincia del Neuquén, a través de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, continúa intensificando los controles preventivos de alcoholemia en distintos puntos estratégicos de la provincia, con el objetivo de reducir los riesgos de siniestros viales.

Informaron que, durante la madrugada del domingo 25 de octubre, entre las 6 y las 8 horas, se desarrolló un operativo sobre Ruta 22 y Constituyentes, en la ciudad de Plottier.

Allí de 84 controles de alcoholemia realizados, 8 fueron positivos, se labraron 9 actas contravencionales y retuvieron 10 licencias de conducir, además de 8 vehículos por el test positivo.

El registro de alcoholemia más alto fue de 1.23 g/l. La situación despertó gran preocupación ya que en un breve período de tiempo se llegaron a detectar casi 10 casos positivos.

El operativo contó con la participación de la Dirección Provincial de Seguridad Vial, la Policía del Neuquén y personal de Tránsito Municipal de Plottier.

Esta detección evidencia la importancia de sostener y fortalecer estos controles. Estas acciones buscan prevenir siniestros, detectar conductas de riesgo y proteger la vida de quienes circulan por las rutas neuquinas.