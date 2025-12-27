Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces confirmaron en la madrugada de este sábado que el incendio ya se encuentra controlado. El anuncio fue realizado a través de un comunicado oficial emitido cerca de las 4 de la mañana, en el que también destacaron el trabajo conjunto con cuarteles de localidades vecinas.

foto: RDLS Noticias

“En estos momentos el incendio se encuentra controlado”, informaron desde la institución. En el mismo mensaje, agradecieron especialmente la colaboración de la Asociación de Bomberos de Añelo y de la Asociación de Bomberos Voluntarios de San Patricio del Chañar, cuyas dotaciones permanecieron en el lugar hasta las 03:50, hora en la que emprendieron el regreso a sus respectivas centrales.

foto: RDLS Noticias

El foco ígneo se había iniciado el viernes por la tarde en el sector donde se realizan las carreras de caballos, y se propagó con rapidez debido a las fuertes y cambiantes ráfagas de viento. Las llamas avanzaron sobre un terreno cercano al río Colorado, consumiendo la totalidad del predio, afectando cercos perimetrales, una extensa arboleda y bienes materiales.

Con el paso de las horas, la situación se volvió crítica. El incendio llegó a tornarse incontrolable, el humo cubrió amplios sectores de la ciudad y el riesgo para las viviendas del sector chacras obligó a desplegar un operativo de emergencia de gran magnitud. A las tareas de los bomberos se sumaron camiones cisterna del Municipio y de empresas privadas, además de maquinaria pesada que permitió construir cortafuegos para contener el avance del fuego.

foto: RDLS Noticias

Cerca de las 19:30 del viernes, las autoridades habían informado que el incendio estaba momentáneamente retirado de las viviendas, aunque el comportamiento del viento mantenía la situación bajo extrema vigilancia. Ya entrada la noche, las llamas retomaron fuerza y el fuego volvió a quedar fuera de control, lo que extendió las tareas de combate hasta la madrugada.

Finalmente, con el trabajo coordinado de las dotaciones de Rincón de los Sauces, Catriel, Añelo y San Patricio del Chañar, el incendio pudo ser contenido. Según informaron los propios bomberos, el personal local permanecerá en el lugar realizando guardia de ceniza con dotación mínima, para evitar el reavivamiento de las llamas.

El origen del incendio continúa bajo investigación y se determinará una vez que el área quede completamente asegurada.