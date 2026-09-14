Una nueva alerta encendió la preocupación en General Roca por un peligroso desafío que circula en las redes sociales y que propone a niños, niñas y adolescentes alejarse de sus casas durante 48 horas sin avisar a sus familiares. La advertencia fue difundida por la Policía de Río Negro y Grooming Argentina, que pidieron a los adultos prestar especial atención a lo que consumen y comparten los menores en internet.

El reto es conocido como “48 Hour Challenge” y consiste en desaparecer durante dos días sin mantener contacto con los padres o tutores y evitar ser encontrados. La dinámica incluso premia la repercusión que alcanza la búsqueda: cuanto más se viraliza la desaparición, mayor sería el reconocimiento para quien participa.

La situación no sería solamente una amenaza virtual. Desde Grooming Argentina señalaron que ya se registraron casos vinculados con este desafío en el país, mientras que la alerta llegó también a General Roca. Uno de los antecedentes ocurrió en Mar del Plata, donde dos chicos de 9 y 10 años se ausentaron de una escuela y posteriormente se conoció que pretendían participar de un reto relacionado con desaparecer durante 48 horas.

El principal riesgo está en todo lo que puede ocurrir durante ese tiempo sin que los adultos sepan dónde se encuentran los menores. La Policía y los especialistas advirtieron que quedar fuera del hogar y sin contacto puede aumentar la vulnerabilidad frente a personas que intenten manipularlos, captarlos, generar encuentros presenciales o avanzar hacia situaciones de acoso y explotación sexual.

Por eso, desde las fuerzas de seguridad recomendaron hablar con los chicos sobre los desafíos que aparecen en las redes, conocer qué plataformas utilizan y prestar atención a cambios repentinos de conducta. También remarcaron la importancia de que puedan contar si alguien les propone desaparecer, encontrarse con una persona que conocieron por internet o mantener en secreto alguna situación.

Grooming Argentina pidió además no viralizar el desafío ni difundir instrucciones para realizarlo, porque la propia circulación del contenido puede contribuir a que más menores quieran participar. También recomendó no compartir datos personales ni difundir búsquedas de menores que no hayan sido verificadas, para evitar sumar nuevos riesgos a una situación que ya puede ser delicada.

Ante una desaparición real, el mensaje de las autoridades es contundente: no hay que esperar 24 ni 48 horas para denunciar. La recomendación es comunicarse inmediatamente con el 911 o acudir a la dependencia policial más cercana. Grooming Argentina también cuenta con un Centro de Reportes que funciona las 24 horas, todos los días del año, para recibir consultas relacionadas con grooming y situaciones de riesgo en entornos digitales.