¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 05 de Marzo, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
RUTAS PELIGROSAS

Accidente en el ingreso a Allen generó cortes de tránsito y daños en camiones

El siniestro ocurrió en la Ruta Provincial 65 y acceso Martín Fierro, donde personal policial intervino para ordenar el tránsito y constatar la mecánica del impacto, que no dejó heridos, pero sí importantes daños en los rodados

Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Jueves, 05 de marzo de 2026 a las 07:00
PUBLICIDAD
El choque ocurrió en la intersección de Ruta 65 y acceso Martín Fierro

Un siniestro vial se produjo este miércoles por la tarde en el ingreso a Allen, cuando dos camiones de gran porte impactaron en la intersección de la Ruta Provincial 65 y el acceso Martín Fierro. El hecho motivó la intervención inmediata del Cuerpo de Seguridad Vial de Allen.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que uno de los vehículos involucrados era un camión Volkswagen con semirremolque, conducido por un hombre oriundo de Allen, mientras que el segundo rodado correspondía a un camión Iveco Stralis con semirremolque, cuyo conductor reside en la ciudad de Villa Regina.

De acuerdo con la información oficial, el primer rodado circulaba por la Ruta 65 en sentido norte a sur, en continuidad con el acceso Martín Fierro. En ese momento, fue impactado por el segundo vehículo que avanzaba por la misma ruta, pero en sentido este a oeste. La mecánica del incidente derivó en un choque fronto-lateral, que afectó la mitad del semirremolque del Volkswagen.

La fuerza del impacto generó importantes daños materiales en ambos vehículos, aunque no se registraron heridos de gravedad. Los conductores fueron asistidos en el lugar y se constató que no presentaban lesiones. El siniestro motivó la intervención de los equipos de seguridad vial, que trabajaron para ordenar el tránsito en la zona y evitar mayores complicaciones.

Personal del Cuerpo Vial realizó las actuaciones correspondientes para determinar con precisión la mecánica del accidente y establecer las responsabilidades en el hecho. El tránsito en la Ruta Chica se vio afectado durante varios minutos, hasta que los vehículos fueron retirados y se normalizó la circulación. El incidente generó preocupación entre los vecinos y automovilistas que circulaban por el sector, ya que se trata de un cruce de alto tránsito en el ingreso a Allen.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD