Un siniestro vial se produjo este miércoles por la tarde en el ingreso a Allen, cuando dos camiones de gran porte impactaron en la intersección de la Ruta Provincial 65 y el acceso Martín Fierro. El hecho motivó la intervención inmediata del Cuerpo de Seguridad Vial de Allen.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que uno de los vehículos involucrados era un camión Volkswagen con semirremolque, conducido por un hombre oriundo de Allen, mientras que el segundo rodado correspondía a un camión Iveco Stralis con semirremolque, cuyo conductor reside en la ciudad de Villa Regina.

De acuerdo con la información oficial, el primer rodado circulaba por la Ruta 65 en sentido norte a sur, en continuidad con el acceso Martín Fierro. En ese momento, fue impactado por el segundo vehículo que avanzaba por la misma ruta, pero en sentido este a oeste. La mecánica del incidente derivó en un choque fronto-lateral, que afectó la mitad del semirremolque del Volkswagen.

La fuerza del impacto generó importantes daños materiales en ambos vehículos, aunque no se registraron heridos de gravedad. Los conductores fueron asistidos en el lugar y se constató que no presentaban lesiones. El siniestro motivó la intervención de los equipos de seguridad vial, que trabajaron para ordenar el tránsito en la zona y evitar mayores complicaciones.

Personal del Cuerpo Vial realizó las actuaciones correspondientes para determinar con precisión la mecánica del accidente y establecer las responsabilidades en el hecho. El tránsito en la Ruta Chica se vio afectado durante varios minutos, hasta que los vehículos fueron retirados y se normalizó la circulación. El incidente generó preocupación entre los vecinos y automovilistas que circulaban por el sector, ya que se trata de un cruce de alto tránsito en el ingreso a Allen.