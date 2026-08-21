Una mujer de 32 años fue trasladada al hospital tras protagonizar un vuelco con su Ford Ka en la rotonda de ingreso a la localidad, sobre la Ruta Nacional 250. El vehículo quedó apoyado sobre uno de sus laterales y no habría intervenido ningún otro vehículo en el siniestro.

El episodio ocurrió este jueves por la noche, minutos antes de las 21:30, cuando el aviso sobre el despiste puso en movimiento al personal de la Comisaría 19°. La escena se encontraba en uno de los accesos a Luis Beltrán, un sector de circulación constante y que rápidamente quedó bajo resguardo policial.

Al llegar, los efectivos encontraron un Ford Ka de color gris que había terminado fuera de la cinta asfáltica después de perder su trayectoria en la rotonda. El impacto y la posterior maniobra hicieron que el automóvil volcara y quedara apoyado sobre uno de sus laterales.

Sin embargo, todavía no está claro qué provocó que la conductora perdiera el control del vehículo. Las circunstancias que desencadenaron el despiste son materia de investigación y, por el momento, el informe de los peritos no atribuye el hecho a una falla mecánica, exceso de velocidad, estado de la calzada ni a ningún otro factor determinado.

En tanto, la mujer, oriunda de Luis Beltrán y de 32 años, fue trasladada al hospital local para ser examinada por profesionales de la salud. Su evolución quedó supeditada a la evaluación médica.

Por otra parte, mientras se asistía a la conductora, los policías trabajaron en el lugar para resguardar el sector y evitar nuevos inconvenientes en una zona donde el tránsito podía verse afectado por la presencia del vehículo volcado.

Finalmente, por cuestiones de jurisdicción, tomó intervención el Cuerpo de Seguridad Vial de Pomona. Luego, personal de Tránsito de esa localidad quedó a cargo de continuar con las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el despiste.