Un vuelco que pudo terminar en tragedia

La tranquilidad de la noche se quebró cerca de la medianoche cuando un automóvil protagonizó un violento vuelco sobre la Ruta Nacional 40, frente al ingreso al barrio Los Faldeos.

Por causas que todavía son materia de investigación, el conductor de un Chevrolet Corsa que circulaba en sentido Vega-Centro perdió el control del vehículo, se despistó y terminó volcando a un costado de la ruta. La escena obligó a desplegar un importante operativo de emergencia en uno de los principales corredores de la región.

Bomberos, Policía y SIEN trabajaron en el lugar

Tras el llamado de alerta, efectivos de la Policía, personal del SIEN y una dotación de Rescate de Bomberos Voluntarios llegaron rápidamente al lugar para asistir al ocupante del vehículo y garantizar la seguridad en la zona.

Mientras los rescatistas verificaban el estado del conductor, el tránsito se vio condicionado por las tareas que se desarrollaban alrededor del auto siniestrado. El objetivo fue evitar nuevos riesgos mientras se retiraba el vehículo de la banquina.

Bomberos, Policía y SIEN trabajaron tras el vuelco en la Ruta 40. Foto: Gentileza RDSM

El conductor no necesitó ser hospitalizado

Pese a la violencia del vuelco y a cómo terminó el Chevrolet Corsa, el conductor fue evaluado por el personal médico en el lugar y se confirmó que se encontraba en buen estado de salud. Por ese motivo, no fue necesario trasladarlo al hospital.

Las autoridades permanecieron varios minutos trabajando sobre la Ruta 40 para remover el vehículo y restablecer la circulación normal.

Investigan qué provocó el despiste

Hasta el momento no se informaron las causas que originaron el accidente. La mecánica del hecho es investigada por las autoridades para determinar por qué el conductor perdió el control del auto antes del vuelco.

El episodio vuelve a poner el foco sobre los siniestros que ocurren en las rutas de la región, especialmente durante la noche, cuando cualquier distracción, una maniobra inesperada o una pérdida de control pueden cambiar una situación cotidiana en cuestión de segundos.