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Incidente vial

Vuelco en la Ruta 40 cerca de Junín de los Andes: una familia salió ilesa y solo hubo daños materiales

Los tres ocupantes pudieron salir por sus propios medios. Bomberos Voluntarios trabajaron en el lugar y confirmaron que solamente sufrieron heridas leves. 

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Por Lucas Sandoval

Redactor en Mejor Informado. Productor de Entretiempo por AM550 y Canal 24/7.
Viernes, 10 de julio de 2026 a las 21:24
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Los tres ocupantes pudieron salir por sus propios medios. (Foto: captura video Info Los Andes)

En una jornada donde el tránsito de las rutas neuquinas estuvo complicado por las fuertes nevadas, una familia que viajaba a bordo de un Chevrolet Prisma protagonizó un autovuelco en la Ruta 40 cerca de Junín de los Andes. El siniestro ocurrió a 20 kilómetros de la localidad, en la zona de la estancia Sihuen. 

 

Bomberos y Policía trabajaron en el lugar

El cabo primero Franco Sánchez, del cuerpo de Bomberos, explicó en declaraciones a Info Los Andes que en un primer momento les habían informado sobre el vuelco y que habría personas atrapadas. Cuando arribaron al lugar, el panorama era otro: los tres ocupantes habían podido salir por sus propios medios y dos de ellos fueron trasladados en un vehículo particular. 

En el lugar solamente se encontraba el conductor del automóvil, quien presentaba solamente heridas leves y aguardaba el arribo de una grúa para el traslado del vehículo. La dotación que arribó en el móvil 41 le realizó las primeras atenciones médicas y destacaron que los daños solamente fueron materiales. 

Efectivos de la Policía de Neuquén realizaron un operativo para ordenar el tránsito por la zona, y la circulación quedó reducida a una mano mientras se realizaron los trabajos del equipo de emergencias

 

 

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