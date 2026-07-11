En una jornada donde el tránsito de las rutas neuquinas estuvo complicado por las fuertes nevadas, una familia que viajaba a bordo de un Chevrolet Prisma protagonizó un autovuelco en la Ruta 40 cerca de Junín de los Andes. El siniestro ocurrió a 20 kilómetros de la localidad, en la zona de la estancia Sihuen.

Bomberos y Policía trabajaron en el lugar

El cabo primero Franco Sánchez, del cuerpo de Bomberos, explicó en declaraciones a Info Los Andes que en un primer momento les habían informado sobre el vuelco y que habría personas atrapadas. Cuando arribaron al lugar, el panorama era otro: los tres ocupantes habían podido salir por sus propios medios y dos de ellos fueron trasladados en un vehículo particular.

En el lugar solamente se encontraba el conductor del automóvil, quien presentaba solamente heridas leves y aguardaba el arribo de una grúa para el traslado del vehículo. La dotación que arribó en el móvil 41 le realizó las primeras atenciones médicas y destacaron que los daños solamente fueron materiales.

Efectivos de la Policía de Neuquén realizaron un operativo para ordenar el tránsito por la zona, y la circulación quedó reducida a una mano mientras se realizaron los trabajos del equipo de emergencias.