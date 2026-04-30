El Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de Lomas de Zamora condenó a prisión perpetua a Bettina Paola Fabbro, de 54 años, por el asesinato de su nieta de apenas cuatro meses, en un caso que generó fuerte impacto en la localidad de Ingeniero Budge. Los jueces consideraron acreditado que la mujer actuó con alevosía y aprovechando el vínculo familiar, por lo que aplicaron la pena máxima.

El hecho ocurrió el 14 de enero de 2022, cuando la acusada se presentó en la casa de una vecina y aseguró que la beba “se había ahogado”. Sin embargo, la investigación determinó que hubo demoras injustificadas en la asistencia médica, ya que la menor fue llevada a un centro de salud varias horas después, en un estado irreversible.

Qué reveló el examen médico a la beba

Cuando los médicos examinaron a la víctima, detectaron golpes visibles en el cuerpo, especialmente en el rostro y el cuello, lo que encendió las primeras sospechas. A esto se sumaron las inconsistencias en el relato de la acusada, que ofreció versiones contradictorias sobre lo ocurrido en la vivienda.

La autopsia fue determinante: confirmó que la beba murió por asfixia provocada de manera intencional, al taparle las vías respiratorias. Ese resultado consolidó la hipótesis de homicidio y llevó a la detención inmediata de la abuela, imputada por la fiscal Marcela Juan.

Durante la investigación también surgieron testimonios que describieron un contexto de negligencia y abandono, en el que ambas niñas eran dejadas solas de manera reiterada. En ese marco, la madre de la víctima -una adolescente de 17 años- fue imputada por abandono de persona, bajo la intervención del fuero Penal Juvenil.

El fallo se apoyó en el planteo del fiscal Hugo Carrión, quien solicitó la pena máxima al considerar la gravedad del hecho y la situación de vulnerabilidad extrema de la víctima. La sentencia cierra una de las causas más conmocionantes de los últimos años en la región, marcada por la violencia intrafamiliar y la indefensión de la menor.