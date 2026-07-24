Allen concretó un cambio de mando impensado hace apenas unas semanas. Fabián Figueroa asumió oficialmente como intendente interino luego de que el Concejo Deliberante suspendiera de manera preventiva al libertario Marcelo Román, quien aceptó apartarse del cargo mientras avanza el proceso institucional en su contra, aunque dejó una advertencia: no renunciará y esperará que el Superior Tribunal de Justicia defina la legalidad de la ordenanza que permitió desplazarlo del Ejecutivo municipal. La transición ya comenzó a sacudir la estructura del gobierno local con renuncias de funcionarios y un reordenamiento político que promete nuevos capítulos.

La asunción de Figueroa marca el inicio de una etapa completamente distinta para Allen. Hasta hace horas era el presidente del Concejo Deliberante y ahora quedó al frente del Ejecutivo con la misión de estabilizar una administración golpeada por la crisis política, institucional y económica. El dirigente de la UCR es considerado un alfil de la legisladora provincial Lorena Matzen, una de las principales referentes del radicalismo rionegrino y cercana políticamente a Juntos Somos Río Negro, un dato que reconfigura el mapa de poder en una ciudad gobernada hasta ahora por un intendente de La Libertad Avanza.

Mientras tanto, Román eligió dar la batalla en otro terreno. Aunque acató la suspensión preventiva y permitió la transición institucional, sostiene que la decisión del Concejo Deliberante es ilegal y confía en que el Superior Tribunal de Justicia revierta la medida. Por eso fue categórico al afirmar que no piensa renunciar al cargo y que aguardará el pronunciamiento del máximo tribunal provincial, convencido de que podrá recuperar la conducción del Municipio.

Sin embargo, la crisis política ya comenzó a tener efectos concretos dentro del Ejecutivo. El primero en abandonar el gabinete fue el jefe de Gabinete, Martín Campos, quien presentó su renuncia con duras críticas hacia el nuevo escenario institucional. En su carta expresó su desacuerdo con el rumbo que asumirá la administración encabezada por Figueroa y cuestionó las decisiones adoptadas tras la suspensión del intendente. Según trascendió, otros funcionarios también resolvieron alejarse, dejando a varias áreas estratégicas en pleno proceso de reorganización.

Frente a ese panorama, el flamante intendente interino comenzó a delinear sus primeras medidas. Aseguró que buscará restablecer el funcionamiento del Municipio, garantizar la prestación de los servicios esenciales y reconstruir el vínculo institucional con el Gobierno de Río Negro. También anticipó que impulsará una auditoría para conocer el verdadero estado económico y financiero de la comuna, una revisión que podría derivar en la declaración de una emergencia económica si el diagnóstico revela una situación crítica.

Ahora, el futuro de Allen dependerá de dos escenarios que avanzan en paralelo. Por un lado, Figueroa deberá demostrar que puede conducir un Municipio atravesado por la incertidumbre y devolverle funcionamiento a una administración que quedó en crisis. Por el otro, Román mantiene intacta su estrategia judicial y espera que el Superior Tribunal de Justicia tenga la última palabra. Hasta que ese fallo llegue, Allen tendrá un nuevo intendente interino en funciones, pero un conflicto político que todavía está lejos de terminar.