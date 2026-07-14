La Provincia de Río Negro dio un nuevo paso para asumir el control de las rutas nacionales 22 y 151, dos corredores fundamentales para el tránsito de personas, la producción y el transporte de cargas que desde hace años acumulan reclamos por su estado.

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, confirmó que el Gobierno provincial trabaja en el proceso de traspaso con Nación y advirtió que, una vez concretado, será necesario poner en marcha un plan de obras para recuperar sectores que presentan un marcado deterioro.

La Ruta 151, el principal problema

Entre las dos vías nacionales, la Ruta 151 concentra hoy la mayor preocupación del Gobierno rionegrino.

Según explicó Echarren, el nivel de desgaste que presenta obliga a pensar en una intervención mucho más profunda que trabajos de mantenimiento.

El funcionario aseguró que será necesaria una repavimentación integral para devolverle condiciones adecuadas de circulación, una definición que refleja el estado que arrastra uno de los corredores más utilizados por quienes viajan entre Río Negro, Neuquén y La Pampa.

Durante los últimos años, la Ruta 151 fue escenario de reiterados reclamos de vecinos, transportistas y conductores por el deterioro del pavimento, la presencia de deformaciones, baches y sectores con circulación compleja.

Cómo está el proceso de traspaso

El Gobierno provincial confirmó que mantiene gestiones para concretar el traspaso de las rutas nacionales.

La intención es que Río Negro asuma la administración de ambos corredores y pueda planificar las intervenciones necesarias sobre la infraestructura vial.

Aunque el proceso todavía no finalizó, la Provincia ya comenzó a evaluar el estado de las rutas para definir las prioridades una vez que se concrete la transferencia.

La Ruta 22 también forma parte del acuerdo

Además de la Ruta 151, el traspaso incluye la Ruta Nacional 22, otro de los principales ejes de circulación del Alto Valle.

Se trata de una vía estratégica para el movimiento diario de miles de vehículos particulares, transporte de cargas y producción regional.

La Provincia considera que asumir su administración permitirá planificar obras con mayor rapidez y responder a problemas que desde hace años afectan la circulación.

El desafío después de la firma

La transferencia de las rutas no implicará una solución inmediata. Una vez completado el proceso administrativo, el mayor desafío será financiar y ejecutar las obras necesarias para recuperar corredores que requieren intervenciones de distinta magnitud.

En ese escenario, la situación de la Ruta 151 aparece como la prioridad por el grado de deterioro que presenta, mientras la Ruta 22 también demandará trabajos para mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial.