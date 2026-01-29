Personal policial de la Comisaría 18º llevó adelante un allanamiento en la mañana de este jueves en Neuquén capital, donde detuvieron a un hombre, secuestraron una motocicleta 110cc y además detectaron el funcionamiento de un comercio clandestino.

El procedimiento se realizó en el marco de una causa en la que se investiga un robo sucedido el fin de semana, donde un hombre hirió a una pareja usando un arma blanca y les sustrajo varios elementos. El Comisario Agustín Galeano, Coordinador Zona Norte de la Dirección Seguridad Confluencia destacó en diálogo con Mejor Informado que luego del trabajo de la Brigada de Investigaciones de la Comisaría 18º se pudo individualizar dos domicilios en el barrio El Nido donde estarían las personas involucradas.

En uno de los lotes donde se realizó el procedimiento, lograron detener a un hombre mayor de edad que sería el autor de las lesiones y el robo. Además detectaron que una motocicleta que se encontraba en el lugar presentaba su numeración adulterada, por lo que quedó a disposición de la justicia. Se esperan las pericias de personal especializado para determinar la numeración original y si tiene alguna denuncia por sustracción.

También durante el operativo los uniformados detectaron algo que les llamó la atención, una gran cantidad de productos de almacén. En el lugar funcionaba un local comercial que no tendría la habilitación correspondiente.

Los efectivos policiales dieron inmediata intervención al personal de la Secretaría de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana del Municipio. Al arribar al lugar, los inspectores certificaron que el lote no contaba con la licencia comercial habilitante, por lo que procedieron al secuestro de mercaderías y bebidas alcohólicas, siguiendo lo que marcan las ordenanzas vigentes. Además encontraron una importante cantidad de pirotecnia.