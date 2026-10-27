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Quedó detenido

Persecución en el oeste neuquino: secuestraron cocaína, celulares y una balanza de precisión

El conductor de una Toyota Hilux intentó escapar al ver a la Policía en el oeste de Neuquén. Los efectivos lo interceptaron y secuestraron unos 350 gramos de cocaína.

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Por Redacción Policiales
Martes, 27 de octubre de 2026 a las 09:26
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El hombre abandonó la camioneta e intentó huir a pie con un bolso.

Un conductor de una camioneta Toyota Hilux intentó escapar al advertir la presencia policial en el oeste de Neuquén, pero terminó interceptado por los efectivos. Durante el procedimiento, la Policía secuestró alrededor de 350 gramos de cocaína, tres teléfonos celulares y una balanza de precisión.

El episodio ocurrió en jurisdicción de la Comisaría 16°, cuando personal de la Oficina de Investigaciones de la zona oeste observó la camioneta y advirtió las maniobras evasivas de su conductor. Al notar que los policías lo habían visto, el hombre aceleró e inició la fuga.

La huida continuó hasta que el conductor abandonó el vehículo e intentó escapar a pie. Llevaba un bolso que, durante la persecución, terminó dejando atrás. Finalmente, los efectivos lograron alcanzarlo e interceptarlo.

Con la intervención de la Fiscalía de Narcocriminalidad y la colaboración del Departamento Antinarcóticos, se realizaron las diligencias que permitieron secuestrar la droga y los demás elementos. Entre lo encontrado había una balanza de precisión, que también quedó incorporada al procedimiento.

El hombre quedó a disposición de la Justicia, mientras se avanza con las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del caso. La investigación quedó vinculada al hallazgo de la cocaína y los elementos secuestrados durante el operativo.

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