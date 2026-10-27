Dos hombres de 28 y 30 años terminaron detenidos después de que la Policía descubriera que circulaban en un camión que tenía pedido de secuestro por robo en Santiago del Estero desde febrero. El hallazgo se produjo cuando el transporte quedó atascado sobre un desagüe en Regina y los efectivos fueron convocados para intervenir. Al comprobar la situación del vehículo, los ocupantes reaccionaron con una actitud hostil y evasiva, y la Fiscalía dispuso que ambos quedaran detenidos por encubrimiento.

El episodio se desencadenó cuando se solicitó asistencia policial en la calle General Paz. Allí, los efectivos de la Comisaría 5° llegaron al lugar y encontraron un camión Scania de gran porte, con semiremolque y contenedor cargado, cuya parte trasera había quedado trabada sobre el desagüe. El inconveniente impedía que el vehículo pudiera continuar su marcha y obligaba a buscar una solución para sacarlo de esa posición.

En ese momento, otro camión intentaba auxiliar al transporte para desencajarlo. Lo que parecía un problema relacionado con las dimensiones y las dificultades para maniobrar terminó abriendo una situación mucho más complicada para los dos hombres que viajaban en la unidad. La intervención policial derivó en una consulta que revelaría que el vehículo tenía un requerimiento judicial pendiente.

El Scania tenía pedido de secuestro por robo en Santiago del Estero desde febrero.

Fue al ingresar la patente en la base de datos del sistema 911 RN Emergencias cuando los uniformados detectaron que el Scania registraba un pedido de secuestro vigente por robo, solicitado por autoridades de Santiago del Estero desde febrero pasado. Es decir, el camión que había quedado atascado en Villa Regina era buscado por una causa originada a mas de mil de kilómetros de Río Negro.

A partir de ese descubrimiento, la situación cambió. Los dos ocupantes mantuvieron una actitud hostil y evasiva ante las consultas de los efectivos. Lejos de despejar las dudas sobre el vehículo, su reacción quedó incorporada al procedimiento que terminó con ambos trasladados a la dependencia policial.

Con el caso en manos de la Fiscalía de turno, se dispuso que los hombres, de 28 y 30 años, quedaran formalmente detenidos e imputados por encubrimiento. La investigación deberá establecer cómo llegó el transporte hasta Villa Regina, quién lo tenía en su poder y si sus ocupantes conocían que registraba un pedido de secuestro por robo.